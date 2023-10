Mostro di Firenze, primo ciak per la serie crime su Netflix

Martedì 10 Ottobre 2023, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 13:45

Sono iniziate le riprese de "Il Mostro", una serie TV in 4 episodi diretta e creta da Stefano Sollima insieme a Leonardo Fasoli. La produzione è realizzata da The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima. La serie sarà disponibile in esclusiva su Netflix. La trama si basa sugli 8 duplici omicidi che hanno terrorizzato per 17 anni Firenze e l'Italia, tutti commessi con la stessa arma: una beretta calibro 22. La storia segue una delle indagini più lunghe e complesse del nostro Paese sul primo serial killer della storia italiana: il Mostro di Firenze appunto. La narrazione si basa su eventi reali, testimonianze dirette, documenti processuali e inchieste giornalistiche, offrendo una rappresentazione autentica degli avvenimenti. L'obiettivo è quello di rendere giustizia alle vittime attraverso la narrazione della verità.