Mister 8, quando gli stereotipi fra Italia e Finlandia coincidono

Venerdì 29 Aprile 2022, 14:03

Krista Kosonen, attrice finlandese conosciuta e amata per la sua interpretazione in Beforeigners, serie rivelazione fantasy-crime targata HBO e disponibile in Italia su Raiplay, per il ruolo di protagonista nella black comedy erotica Dogs don't wear pants e, tra le altre cose, per aver recitato in Blade Runner 2049. Krista Kosonen ha presentato in anteprima al Comicon di Napoli la serie tv Mister 8, premiata a Canneseries - Cannes International Series Festival come Miglior Serie. L'attrice incontrerà il pubblico a COMICON, dove verranno mostrati i primi due episodi. Mister 8 sarà disponibile in Italia dal 3 maggio 2022 in esclusiva sull'IWONDERFULL Prime Video Channel.



(Servizio a cura di Eva Carducci)