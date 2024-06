Malory Towers, su RaiPlay dal 14 giugno le nuove puntate della serie sull'emancipazione femminile: dal 24 luglio anche su Rai Gulp

Non è facile essere adolescente oggi, figuriamoci se sei una dodicenne che sogna l’emancipazione negli anni ’40. Lo sa bene Darrel, la protagonista di Malory Towers, la serie live action che torna con 26 nuovi episodi, in anteprima esclusiva su RaiPlay, a partire da venerdì 14 giugno e dal 24 luglio anche su Rai Gulp.

Ispirata all’omonima collana di libri di Enid Blyton, Malory Towers segue la crescita della giovane Darrel e i suoi sogni di avventura e di indipendenza in un’epoca in cui, gli anni ’40 appunto, le ambizioni delle ragazze venivano guidate in ben altra direzione. Nel collegio di Malory Towers per lei e le sue compagne si è aperto un mondo che supera ogni aspettativa e tutto sembra possibile: segrete riunioni notturne, lotta contro le ingiustizie, sfide sportive e grandi misteri.