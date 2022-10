Vincenzo Malinconico, l'antieroe su Rai1 interpretato da Massimiliano Gallo: «È un precario della vita»

Sbarca su Rai1 il 20 ottobre Vincenzo Malinconico - avvocato d'insuccesso, personaggio antieroe nato dalla penna di Diego de Silva (il quale firma anche la sceneggiatura). La fiction parla di un avvocato separato (Vincenzo) che ha una relazione con l'ex-moglie (la quale si è risposata ma che torna da lui ogni tanto), che pratica la professione ma che fatica ad arrivare a fine mese. Insomma, un precario sia sul lavoro che nei sentimenti.

IL PROTAGONISTA

Vincenzo Malinconico,interpretato da Massimiliano Gallo, è un civilista che lavora nel penale e che di conseguenza deve ripassare i manuali prima di recarsi dal giudice. Un uomo precario nella vita e nelle relazioni umane. All'apparenza una persona semplice, che in realtà si rivela molto complessa. Difende più che altro amici e parenti in contenziosi non particolarmente impegnativi che non semprevince. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ma non riesce a realizzarsi sul piano sentimentale, ha una nuova fidanzata ma frequenta ancora l'ex moglie. Una serie tv tra giallo e commedia di quattro prime serate con il colto dell'attore napoletano Massimiliano Gallo, pronto a far appassionare alle sue vicende sgangherate mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico.

LA TRAMA

Vincenzo trascorre le giornate in modo precario: i clienti da assistere sono pochi e le cause quasi sempre di scarsa rilevanza. Tutto ciò lo porta a vivere alla giornata, ma il più delle volte la prende con filosofia. Anche la sua vita privata è all’insegna dell’incertezza: l’ex moglie Nives lo ha lasciato per un architetto ma di tanto in tanto ritorna da lui. Quando l’uomo cerca di ricostruire ciò che è stato, Nives fugge nuovamente. Vincenzo comincia allora a frequentare una bella collega, Alessandra Persiano, cosa che indispettisce l’ex moglie, con la quale ha avuto in passato un figlio di nome Alfredo; c’è però una seconda figlia di nome Alagia, avuta da Nives da una passata relazione. Qualcosa per Malinconico potrebbe cambiare quando viene chiamato d’ufficio per difendere un tale Mimmo ‘O Burzone, macellaio di camorra che è solito fare a pezzi le vittime del sistema malavitoso. Quando dopo le iniziali titubanze accetta, Vincenzo conosce Amodio Tricarico, un tuttofare della camorra. Ma intanto Brooke, figlia di Mimmo, viene trovata morta.

LE DICHIARAZIONI

Gallo ha dichiarato: «Malinconico lo sento molto mio, ma è un antieroe che non si preoccupa di vincere. È un precario della vita, sul lavoro, nei sentimenti, come padre. Ha sempre un pensiero fuori tema per la testa. non lo dice a nessuno ma ha anche un amico immaginario. Questo la dice lunga sul suo animo puro e fanciullesco». Gallo aggiunge: «sapere che sono il protagonista dopo trentacinque anni di gavetta è una grandissima gioia. E' un progetto che ho voluto da subito, me lo sono cucito addosso e l'ho vissuto a 360 gradi. Ho aggiunto la valigetta che lui tiene al petto come una coperta di Linus».

TRA IL CAST

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico (Il protagonista)

Teresa Saponangelo interpreta Nivexs (Ex moglie di Malinconico)

Denise Capezza è Alessandra (Collega di Malinconico con cui ha una relazione)

Francesco Di Leva interpreta Tricarico (Tuttofare della camorra)

Carlo Massarini è l'amico immaginario (Indossa i panni di Mister fantasy)