Dal 24 settembre arriva su NOVE 'Mafia Connection' con Nello Trocchia

Sabato 24 Settembre 2022, 13:14

Arriva a partire dal 24 settembre alle 21.25 su NOVE la serie Mafia Connection, quattro docu-inchieste condotte dal giornalista Nello Trocchia, che fa da guida in un viaggio che tocca Campania, Sicilia, Puglia e si spinge fino in Albania, ricostruendo la storia dei boss e dei clan più feroci, svelando le nuove gerarchie delle organizzazioni criminali che hanno deciso di fare la guerra allo Stato. Con un taglio che avvicina l'accuratezza dell'inchiesta giornalistica ad un linguaggio quasi cinematografico, ideata da Carmen Vogani e prodotta da Giulia Cerulli per Videa Next Station, Mafia Connection prosegue idealmente il cammino di Trocchia attraverso il racconto delle organizzazioni criminali meno note ma più pericolose, iniziato con i due documentari sui Casamonica, realizzati sempre per Nove.

LEGGI ANCHE: Nello Trocchia: «Dobbiamo raccontare ciò che il potere non vuole che si racconti»