Luisa Ranieri: "Un cartoon sul cibo come alleato per ragazzi e ragazze"

Giovedì 10 Novembre 2022, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 17:54

Il cibo come vero e proprio superpotere, se ben vissuto: è il concept di Food Wizards, la serie cartoon che Luisa Ranieri e la sua amica e medico esperta di alimentazione e medicina funziona, Sara Farnetti, hanno pensato e voluto per otto lunghi anni.

Il progetto è divenuto realtà, racconta Luisa Ranieri (dopo i successi con Sorrentino e della fiction Lolita Lobosco, sul set di Ozpetek) "grazie ad un fortunato incontro con quelli di Mad, una casa di produzione di cartoon napoletana pluripremiata a Berlino durante i premi Efa". Con Luca Zingaretti, la Ranieri ha prodotto insieme a Rai questa serie che vede tre giovani eroi del cibo consumato correttamente. La Ranieri, madre di due ragazzine di 7 e 11 anni, ha molto chiara l'importanza di una corretta alimentazione proprio per l'educazione delle proprie figlie. Sara Farnetti la supporta: "Educare ad un rapporto corretto con il cibo, vissuto come risorsa, educando le nuove generazioni può portare a cambiare il nostro dna nelle generazioni che verranno".

"Siamo quello che mangiamo - dicono Luisa Ranieri e Luca Zingaretti - e allora educare al modo giusto di alimentarci, educare i figli a scuola a tirar fuori 10 mandorle invece che uno spuntino dolce che non serve è un atto importante".

La messa in onda in anteprima su Raiplay l'11 novembre, poi le puntate andranno in onda su RaiYoYo alle 14.30 e 19.10 tutti i giorni le 26 puntate della serie.

Food Wizards è prodotto da Rai Kids, Zocotoco srl e MAD Entertainment in associazione con Rai Com e con Primal Shape e nasce, come progetto, nato dall’incontro di tre personalità diversissime tra loro, ma accomunate dal desiderio di affrontare un tema così importante e insieme delicato come quello del cibo e del benessere, in un modo nuovo e divertente che fosse “digeribile” per i bimbi:con la dottoressa Farnetti e l’attrice e mamma Luisa Ranieri c'è lo sceneggiatore di fumetti Roberto Gagnor.

Gli eroi di FOOD WIZARDS sono tre ragazzini, la leader Ginny e i due suoi inseparabili amici Ham e PC perennemente alla ricerca di nuove avventure in una città troppo tranquilla per loro. Ma un giorno Ginny ritrova il suo misterioso nonno Essen che non aveva mai conosciuto. Il nonno custodisce un segreto: è l’ultimo dei Food Wizards, magici guerrieri che salvano il mondo …. A colpi di cibo! Ma lui non è il solo ad esser tornato, ci sono anche i Toxins, i mostri del metabolismo che si riproducono negli organismi delle persone quando si alimentano in maniera sbagliata. Nonno Essen ha bisogno di aiuto per contrastare ogni loro attacco e saranno proprio Ginny, Ham e PC a trasformarsi nei suoi guerrieri, entrando nel corpo umano e combattendo i Toxins con gli alimenti giusti, usati bene.

"Un cartone animato divertente e coinvolgente per i bimbi e un alleato educativo importante per i genitori perché conoscere il proprio corpo e aiutarlo a funzionare nel modo giusto con una corretta alimentazione può essere un’avventura meravigliosa", dicono Ranieri e Farnetti.