Lol 3, Nino Frassica è la vera stella: «Sui social oggi velocità e nonsense, la mia comicità»

Nino Frassica è la vera stella della terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori". Una stella polare nel panoarama della comicità contemporanea italiana, soprattutto quella declinabile a tutti i "device". Non solo televisivi o cinematrografici ma anche, e soprattutto, social. Tutto quello che vediamo oggi in "9:16", versione verticale dei milioni di video sugli smartphone, prende spunto dal lavoro decennale e unico dell'attore siciliano. La velocità e il surrealismo sono tutto in questi tempi fatti scrolling e like. Nino Frassica ha provato a spiegare il perché nell'intervista tenuta durante l'incontro stampa con i media del comedy prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video.

Nella mattinata la conferenza "ufficiale" al Teatro Eliseo con il mistero Fedez. Serena Dandini ha sorriso di fronte ai giornalisti dicendo che il rapper "Ci segue da lontano" da Milano commentando l'assenza dell'host. Dopo la prima edizione vinta da Ciro Priello e la seconda da Capatonda, stavolta a competere sono Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jackal, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Obiettivo dei concorrenti è rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Co-host insieme a Fedez, è Frank Matano (c'era lui sul palco con la Dandini), che nel programma si trasforma, anche grazie a tre ore di trucco, in un 'clone' del rapper. "E' più bello partecipare - spiega il comico, intercalando il 'bella rega' di Fedez -. Però ora è diventato un mestiere anche reagire a persone che lavorano.. è una bella cosa". Il rapper è stato anche bersaglio di Frassica, che l'ha prontamente ribattezzato Lol Ramirez. Nel ruolo di 'guastatore' torna Maccio Capatonda, anche creando un supereroe 'sequel' di quello di Lillo, Posaman: è Riposaman, con un pigiama a strisce e cuffia come costume, cuscino fisso e una coperta come mantello: "Ha il potere di avere la supervoglia di non fare un ca… - dice - la sua capacità è sfruttare la legge dell'impermanenza, quando lo chiamano lui va a riposare e dorme abbastanza per risolvere le cose. La sua kryptonite è la cocaina".