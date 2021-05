Friends, Jennifer Aniston annuncia la reunion: il video pubblicato su Instagram

Jennifer Aniston, dal suo profilo Instagram, ha annunciato che Friends Reunion sarà disponibile su HboMax dal 27 maggio: dopo 17 anni dalla sua ultima puntata la sitcom tornerà finalmente in onda. L'episodio della reunion era già stato discusso alla fine del 2019, ma la ripresa della serie era stata continuamente rimandata. La reunion infatti doveva essere inizialmente filmata lo scorso agosto, ma è stata ritardata a causa della pandemia.

Il servizio di streaming HBO Max ad aprile ha confermato la fine delle riprese di The One With The Reunion e ora grazie all'attrice principale della sitcom si conosce anche la data d'uscita. Alla reunion hanno preso parte tutti e sei i membri del cast originale di Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Il cast principale si riunirà e condividerà alcuni filmati di dietro le quinte e nessuno degli attori interpreterà il suo personaggio originale. La HBO Max aveva annunciato che non si tratterà di un nuovo episodio di Friends ma di uno speciale: «Vogliamo chiarire che non è un nuovo episodio originale della serie. Il cast apparirà come se stesso, non in veste dei loro amati personaggi». Nel corso dello speciale ci sarà anche spazio per alcuni importanti cameo, tra tutti quello della popstar Justin Bieber.

