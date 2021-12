Ficarra e Picone “Incastrati” su Netflix: «Non volevamo fare una serie sulla criminalità organizzata»

Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Questo il mix di ingredienti, tra comicità e genere crime, della nuova serie “Incastrati”, che debutterà, in Italia, il 1° gennaio 2022 solo su Netflix. Scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità, è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia.

(Servizio a cura di Eva Carducci)