Eve Hewson, figlia di Bono, parla della serie “Behind Her Eyes” su Netflix dal 17 febbraio

L’attrice irlandese Eve Hewson, figlia del frontman degli U2 Bono e dell’attivista Ali Hewson, parla di Behind Her Eyes, una miniserie che Netflix lancia il 17 febbraio e che trasmette inquietudine quanto qualsiasi thriller di Hitchcock. Behind Her Eyes è basato sul libro omonimo del 2017 di Sarah Pinborough, un romanzo che l’editore Flatiron Books ha promosso con l’hashtag “#WTFthatending” sui social media. «Ho avuto come un matrimonio a sorpresa con il materiale», dice Hewson, che non aveva ancora letto il romanzo prima di precipitarsi nel nastro dell’audizione del 2019 che ha fatto mentre girava Tesla con Ethan Hawke. «Ripensandoci ora, ho pensato “Oh Dio, non era così la giusta interpretazione del personaggio”».

La sua ambiguità è intenzionale. Quel poco che si può dire del ruolo di Hewson - in cui si esibisce in una perfida interpretazione come moglie trascurata di uno psichiatra donnaiolo (Tom Bateman) che inizia una relazione con la sua segretaria (Simona Brown) - è che alcuni dei momenti più tesi della serie arrivano grazie al suo taglio compulsivo di verdure. È un’abilità, però, di cui non può prendersi il merito. A casa, Hewson ha praticato il suo lavoro con il coltello, certamente alle prime armi, cucinando per sua sorella maggiore e due fratelli minori, anch’essi rinchiusi nel loro complesso sul mare. Alla domanda su cosa c’era nel menu durante il suo ricongiungimento familiare, Hewson rifiuta di nominare qualcosa di gourmet come i pasti che ha preparato con la telecamera. «Con quattro fratelli qui, siamo riusciti a divertirci”, dice «C’era molto alcol, patatine e sigarette».

