Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

Ci schiaccia, mozzica e spazza via con la codona. Passano due minuti dentro Gozilla Minus One su Netflix che la creatura marina si palesa senza darci scampo. Ci odia tutti tranne un kamikaze inesperto che prova a fare l'imboscato sull'isola di Odo, in Giappone, nel 1945. È finalmente arrivato in streaming uno dei più spettacolari film dell'ultimo anno, capace di vincere a sorpresa l'Oscar per miglior effetti visivi nel 2024. Effettivamente questo Godzilla di produzione giapponese fatto al computer è molto più bello dei recenti Godzilla hollywoodiani. Voto: 8.

Su Prime Video invece i mostri siamo noi nella seconda stagione di Prisma di Ludovico Bessegato, sempre ambientata a Latina (grande location con architettura razionalista che circonda il caos interiore dei protagonisti pischelli). Adolescenti in transizione, trapper violenti, preti progressisti, spacciatori improvvisati, gay gentili e genitori repressivi. Tutti bravi nel cast ma spiccano Mattia Carrano (interpreta due gemelli agli antipodi) e Lorenzo Zurzolo (trapper omofobo terrorizzato di essere attratto da un “fluido”). Anche più bella della prima stagione. Voto: 7.5.

Facevano musica superficiale per surfisti per poi diventare anche più colti e sperimentali dei Beatles. Chi? The Beach Boys, come il titolo di un gran bel documentario su Disney+ diretto da Frank Marshall (produttore di fiducia di un certo Steven Spielberg) e Thom Zimny. Quasi due ore per seguire le gesta del gruppo, dal primo album del 1962 alla compilation di greatest hits Endless Summer (1974) che li riposizionò in tutte le classifiche del mondo. I fan adoreranno il doc. Gli altri pure. Voto 8.