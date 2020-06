West Side Story: Pappano, Bollani e Lisette Oropesa su Rai5 interpretano il musical di Bernstein

C’è il mondo del musical al centro della puntata del “Volo del calabrone” di Damiano Michieletto, che Rai Cultura tramette in prima visione TV su Rai5 giovedì 4 giugno alle 19. Michieletto si sofferma su uno dei massimi capolavori del genere: West Side Story di Leonard Bernstein.



Stati Uniti d’America, anno 1957. Siamo nel pieno della guerra fredda, sotto l’incubo della bomba atomica. E l’America si scopre bruciata come James Dean, rock & roll come Elvis Presley, vagabonda, inquieta e mistica come Jack Kerouac, che in quel fatidico 1957 pubblica il suo romanzo On the road.

E proprio quell’anno debutta a Broadway West Side Story. Da tempo il compositore Leonard Bernstein e il regista Jerome Robbins progettavano questo musical. Non pensavano a uno show come tutti gli altri, ma a uno spettacolo che raccontasse una storica tragica, usando le tecniche del musical.

Si ispirarono così alla storia d’amore più famosa di tutti i tempi: Romeo e Giulietta di William Shakespeare, ambientandola in un ghetto di New York. A fronteggiarsi non sono le famiglie Montecchi e Capuleti, ma due gang nemiche: i Jets, formata da ragazzi bianchi, e gli Sharks, loro coetanei portoricani.

Maria e Tony, divisi dalle gang e dalla diversa etnia, sono i protagonisti della palpitante e inevitabilmente luttuosa storia d’amore. Il primo ospite della puntata è il grande direttore d’orchestra Antonio Pappano, che nel 2018 ha diretto West Side Story per l’apertura della stagione sinfonica di Santa Cecilia.

Pappano racconta la sua passione per questo capolavoro e per il genio di Bernstein, il suo passato da immigrato negli anni Settanta e il senso della musica per gli esseri umani. Damiano Michieletto incontra poi il pianista Stefano Bollani, grande appassionato di musical, genere che ha omaggiato col suo ultimo album Piano Variations on Jesús Christ Superstar.

Bollani si sofferma sul valore della commistione fra generi e sul significato profondo dell’improvvisazione e del divertimento nelle creazioni artistiche.

Intervengono anche il soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, che regala un’esibizione canora inaspettata, e il Coro da Camera Hebel che canta Maria e Mambo!, due tra i più celebri brani di West Side Story, arrangiati dal Maestro Alessandro Cadario, che dirige il coro, e impreziositi dalle percussioni di Simone Rubino.

La puntata si conclude con un brano da Romeo e Giulietta di Shakespeare recitato dall’attore Alessio Vassallo. “Il volo del calabrone”, prodotto da Rai Cultura e trasmesso da Rai5, è scritto e condotto da Damiano Michieletto con la collaborazione di Francesco D’Arma e Marta Teodoro, con il coordinamento editoriale di Anna Lisa Guglielmi e la regia di Stefania Grimaldi. Produttore esecutivo Elena Beccalli.

