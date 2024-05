“Becoming Karl Lagerfeld”, arriva la serie tv sul Kaiser della moda

Il glamour e le scintillanti notti parigine degli anni '70, le passioni e le rivalità, le "amicizie" e gli eccessi del fashion system. Da venerdì 7 giugno arriva " Becoming Karl Lagerfeld ", la nuova serie originale disponibile in esclusiva su Disney+. Prodotto da Isabelle Degeorges per Gaumont e Arnaud de Crémiers per Jour Premier , attraverso sei episodi il biopic si propone di raccontare la straordinaria ascesa dello stilista e fotografo tedesco scomparso nel 2019. Adattamento del bestseller “ Kaiser Karl ” di Raphaëlle Bacqué, edito dalla casa editrice francese Albin Michel , la storia ripercorre le tappe fondamentali degli esordi di un giovane e ambizioso designer che nel 1972, ancora trentottenne, disegna abiti di prêt-à-porter ed è quasi sconosciuto.

“Becoming Karl Lagerfeld”_© Disney +

Le passioni e la rivalità con l' "amico" Yves Saint Laurent

Interpretato dall’attore Daniel Brühl, il Lagerfeld degli inizi non sfoggia il mitico look con coda di cavallo e occhiali da sole scuri. La sua vita cambia radicalmente quando incontra Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un dandy affascinante e spregiudicato di cui si innamora sullo sfondo di una Parigi vibrante e decadente. Tuttavia, per raggiungere il successo, Karl dovrà sfidare apertamente Yves Saint Laurent, ruolo affidato sullo schermo ad Arnaud Valois, amico e rivale sostenuto dal controverso uomo d'affari Pierre Bergé, impersonato da Alex Lutz. "Becoming Karl Lagerfeld" non si limita a illustrare le vicissitudini professionali del couturier prima di approdare alla direzione creativa delle maison Fendi e Chanel, ma esplora anche i conflitti personali che hanno segnato la sua carriera.

“Becoming Karl Lagerfeld”_© Disney +

Un biopic inedito nella mondanità parigina degli anni '70

Tra feste sfavillanti e momenti di intensa creatività, sulla piattaforma televisiva di streaming video on demand un ritratto entusiasmante e inedito del percorso lavorativo e umano di un “self-made man” determinato a diventare l'imperatore dello stile. La serie, inoltre, vanta un cast stellare. In particolare, il protagonista Brühl è noto per aver recitato in "Niente di nuovo sul fronte occidentale" e "Rush". Diretta dai registi Jérôme Salle, executive producer con Crémiers, e Audrey Estrougo, l’opera filmica seriale nasce sotto l'impulso di Christophe Riandee, vice-ceo della società di produzione guidata da Sidonie Dumas, e si avvale della sceneggiatura di Isaure Pisani-Ferry, coadiuvata nell'ideazione e nella scrittura da Bacqué, Jennifer Have, Dominique Baumard e Nathalie Hertzberg. Le musiche evocative firmate da Evgueni e Sacha Galperine aggiungono un ulteriore tocco di magica nostalgia, trasportando gli spettatori nel cuore dei rivoluzionari Seventies.

“Becoming Karl Lagerfeld”_© Disney +

Il ritratto di un "self-made man" che ha osato sognare in grande

Accanto ai personaggi principali, una galleria di figure iconiche dell’universo modaiolo e della cultura dell'epoca: Jeanne Damas è Paloma Picasso, Claire Laffut è Loulou de La Falaise, Sunnyi Melles veste i panni "Haute Couture" della leggendaria Marlene Dietrich, Paul Spera è l'artista e maestro della Pop Art Andy Warhol mentre Lisa Kreuzer è la madre di Karl, Elisabeth Lagerfeld.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sua narrazione avvincente e la ricostruzione dettagliata del periodo, "Becoming Karl Lagerfeld" promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i curiosi grazie ad un lavoro corale che dipinge l’uomo dietro il mito e ritrae il lato più intimo di un talentuoso creativo che, nonostante le difficoltà affrontate sul proprio cammino, ha osato sognare in grande sfidando i pregiudizi e le intoccabili regole preconfezionate dal sistema.