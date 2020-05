Venezia, Zucchero suona in una Piazza San Marco deserta la sua nuova canzone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zucchero, in una Piazza San Marco semi-deserta, ma ugualmente blindata, per il rispetto delle norme anti-contagio, ha realizzato con una troupe un video promozionale «a favore della città e dell'Italia». Per la performance solo un pianoforte, solitario al centro della piazza, e la voce di Sugar Fornaciari. La canzone si chiama "Amore Adesso!" ed è una cover di "No Time for Love Like Now" diMichael Stipe & Aaron Dessner.Una curiosità, il video doveva restare segreto fino alla pubblicazione ma l'evento è stato annunciato da un'ordinanza del comandante dei vigili urbani, che aveva disposto il divieto del transito pedonale a San Marco dalle 16.30 alle 21.30 del 2 maggio scorso. Lunga giacca rossa e sul capo la tuba d'ordinanza, Zucchero si è concesso brevemente ai fotografi, al termine dell'esibizione, in compagnia del sindaco Luigi Brugnaro, amico personale dell'artista. «Sono innamorato di Venezia - ha detto - qui mi sento come a casa, tanto è vero che appena posso ci vengo».