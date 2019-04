Zubin Metha, un maggio da leone per il maestro ottantatreenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zubin Mehta, che ieri ha festeggiato il suo ottantatreesimo compleanno, torna alla Scala per un fitto calendario di concerti per tutto il mese di maggio. Venerdì 3, sabato 4 e sabato 11, Mehta dirige il settimo concerto della Stagione Sinfonica del Teatro, sui leggii la Sinfonia numero 8 di Anton Bruckner nella versione 1890. Per il ritorno del maestro alla Scala restano pochissimi posti disponibili sulle prime due date, la terza serata è già esaurita. Martedì 7 maggio in palcoscenico è l’Orchestra dell’Accademia a favore della Fondazione Saint Francis Home. Sul podio ancora Zubin Mehta e al pianoforte Maurizio Pollini: due mostri sacri per la giovane compagine orchestrale, giunta al secondo anno di perfezionamento all’Accademia scaligera.In programma di Beethoven l’Ouverture da “Egmont” op. 84 e la Sinfonia n. 7, e di Schumann il Concerto in la min. op. 54 per pianoforte e orchestra. Nell’attuale biennio i giovani strumentisti sono già stati diretti da maestri come Iván Fischer, Fabio Luisi e Michele Mariotti. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Fondazione Saint Francis Home, nata 15 anni fa a Pathankot, nella regione indiana del Punjab, per iniziativa di Alexander Pereira e Zubin Mehta e con l’obiettivo di offrire assistenza alle bambine disabili. La Fondazione ha sostenuto la costruzione del Centro di riabilitazione Saint Francis Home e di un alloggio per 60 bambine cui si è aggiunta una scuola frequentata dalle stesse bambine e da altri 85 ragazzi e ragazze. I prossimi progetti includono un alloggio per ospitare e curare anche i ragazzi e una casa per le giovani donne adulte.