Mehta e Argerich inaugurano “Mito” con la Israel Philarmonic Orchestra il 3 settembre alla Scala e il 4 al Regio di Torino

Sarà un concerto dell'ultima tournée di Zubin Mehta sul podio della sua Israel Philharmonic Orchestra ad inaugurare la XIII edizione del Festival Mito SettembreMusica, il 3 settembre (ore 21) al Teatro alla Scala di Milano, con diretta su Rai Radio3, e mercoledì 4 settembre (sempre alle 21) al Teatro Regio di Torino. Un atteso ritorno per il maestro indiano e per la storica compagine fondata nel 1936 con lo scopo di riunire musicisti ebrei cacciati dalle orchestre europee a causa del nazismo.



Proseguito sotto varie forme dagli inizi della carriera ad oggi, il rapporto di Mehta con la Israel Philharmonic Orchestra risale al 1969, quando l'allora giovane direttore ne diventò consigliere musicale. Al termine della tournèe Mehta si congederà in ottobre dalla direzione della Israel Philharmonic Orchestra dopo 50 anni di sodalizio artistico. Il programma del concerto inaugurale, intitolato

Mondi

, identico per entrambe le serate del 3 e 4 settembre, introduce il tema del festival dedicato quest'anno alle

Geografie

con celebri pagine da differenti universi sonori a confronto. Apre il Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra op. 19 di Ludwig van Beethoven, eseguito per la prima volta a Vienna nel 1795. A eseguirlo è chiamata la signora del pianoforte Martha Argerich, di ritorno a Mito dopo il successo dello scorso anno a Torino con la Neojiba Orchestra, l'Orchestra Giovanile dello Stato di Bahia diretta da Ricardo Castro. I 128 appuntamenti di Mito SettembreMusica proseguiranno fino al 19 settembre.

