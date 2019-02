Zubin Mehta a Firenze il 23 febbraio dirige l'Orchestra del Maggio nella Sinfonia n.8 di Bruckner

Il maestro indiano Zubin Mehta torna sabato 23 febbraio per il suo primo concerto fiorentino del 2019 per dirigere l'Orchestra del Maggio nella Sinfonia n.8 in do minore di Anton Bruckner. Mancava dal podio del Maggio dal giugno scorso, quando ricevette una calorosissima accoglienza nella sua città adottiva e nel

suo

teatro. In calendario il maestro ha altri tre appuntamenti nell'ambito del calendario dell'LXXXII Festival del Maggio. Quello di sabato ha deciso di dedicarlo a Paolo Grassi, protagonista della vita culturale e teatrale italiana e internazionale, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, Sovrintendente della Scala e successivamente Presidente della Rai. In questo modo, la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, con il maestro Mehta, si associa alle celebrazioni dedicate a Paolo Grassi nel centenario della nascita.



L'Ottava, la più vasta delle sue creazioni sinfoniche, impegna Bruckner per sei anni di intenso lavoro, dal 1884 fino alle revisioni del 1887 e 1890. La prima esecuzione risale al dicembre 1892 quando Hans Richter, alla testa dei Filarmonici di Vienna, tiene a battesimo un'opera considerata fino a quel momento ineseguibile per arditezze armoniche, difficoltà tecniche e lunghezza spropositata. Opera grandiosa e ambiziosa sotto ogni punto di vista, l'Ottava si distingue per la dilatazione della forma, dello sviluppo tematico e della compagine orchestrale .

© RIPRODUZIONE RISERVATA