L'anniversario simbolico di John Lennon e di “Imagine”: Yoko Ono lo celebra con libro, album e film

Yoko Ono lancia una campagna celebrativa dedicata a John Lennon che corrisponde ad alcune date simboliche: martedì 9 ottobre, giorno in cui Lennon avrebbe compiuto 78 anni, uscirà

Imagine Yoko Ono

, un libro che racconta, anche attraverso i ricordi personali di chi ha partecipato a quell'evento, la genesi di

Imagine

, l'album leggendario da cui, un mese dopo la sua pubblicazione, fu tratto il singolo, pubblicato l'11 ottobre 1971, con una delle canzoni più famose di sempre. Contemporaneamente arriverà nei negozi

Imagine - The Ultimate Collection

, un cofanetto di quattro cd e due Blu-Ray che racconta la genesi del secondo album solista di John dopo lo scioglimento dei Beatles: ci sono il disco originale, quello rimixato, le tracce di inediti e perfino una versione in quadrifonia.



A completare il programma, l'8, il 9 e il 10 ottobre nelle sale cinematografiche si potrà vedere

Imagine

, il film diretto nel 1972 da John e Yoko, in versione restaurata con 15 minuti di contenuti inediti, che racconta la genesi dell'album canzone per canzone attraverso video musicali in cui, oltre a Phil Spector, che ha prodotto l'album, compaiono guest star come Fred Astaire, George Harrison, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance. Ci sono poi filmati in studio con John e la band, con George Harrison, Nicky Hopkins (pianista e storico collaboratore dei Rolling Stones), Alan White (che diventerà il batterista degli Yes) e Klaus Voormam, il bassista fotografo storico amico dei Beatles. E a proposito di omaggi anche Barbra Streisand ha inserito

Imagine

nel suo nuovo album in uscita il due novembre.

