Da Honolulu a Russian Love. Dopo l’esordio la scorsa estate con il brano prodotto tra Amsterdam, Berlino e Svezia e primo estratto dall’Ep di prossima pubblicazione, gli Yey sbarcano in radio con il nuovo singolo, con cui il duo elettro-pop catapulta nello spirito degli anni ‘80. Il nome YEY scelto dal gruppo nasce dall’espressione di gioia “yay” e dall’esigenza di creare in Italia una musica che sappia far ballare e divertire combinando un beat soft con parole cantate per metà in inglese e metà in italiano.Il nuovo singolo indie dance della band dell’etichetta discografica Night Vibez Records vanta un progetto made in Italy, nato dall’iniziativa di Chiara Cerchice, cantante e autrice del testo e della musica, con la produzione delle Luci da Labbra. Russian Love, già disponibile sui principali digital stores, racconta di un colpo di fulmine, un amore che per problemi di tempismo e distanza non è riuscito a sbocciare, finendo prima di cominciare. Il video è stato realizzato dalla stessa Chiara, voce degli Yey, attraverso un lavoro durato circa 200 ore, disegnando i bozzetti dei personaggi. «Grazie alla mia meravigliosa scatola luminosa - spiega la cantante - ho trasferito i disegni in bella copia, li ho scansionati, ripuliti, colorati e poi ho fatto il montaggio del video. È stato un lavoro lungo e difficile, però c’è la soddisfazione del risultato»