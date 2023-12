XF2023, si aprono le porte della Finale per gli Stunt Pilots: l’inedito della band ‘Imma Stunt’

Domenica 3 Dicembre 2023, 10:28

Gli Stunt Pilots, concorrenti di ‘X Factor 2023’ nella squadra di Dargen D’Amico (sono Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer, e Farinah, batterista e visual designer), propongono il loro brano manifesto: con ‘Imma Stunt’ esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo. Il brano è disponibile da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali. Gli Stunts Pilots saranno tra i protagonisti della finalissima di #XF2023, giovedì 7 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa – Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/



