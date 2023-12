XF2023, SARAFINE è in Finale: ecco il suo inedito ‘Malati di gioia’

Domenica 3 Dicembre 2023, 10:27

SARAFINE, concorrente di ‘X Factor 2023’ nella squadra di Fedez, propone un brano scritto da lei, ‘MALATI DI GIOIA’. L’inedito esplora la vita della generazione nata tra gli anni '80 e '90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi; il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Il brano è disponibile da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali. SARAFINE sarà tra i protagonisti della finalissima di #XF2023, giovedì 7 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa – Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/



