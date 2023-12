XF2023, Il Solito Dandy vola in Finale: presentato il nuovo inedito ‘Solo tu’

Domenica 3 Dicembre 2023, 10:27

Il Solito Dandy, concorrente di ‘X Factor 2023’ nella squadra di Dargen D’Amico, propone un brano, dal titolo ‘Solo tu’, che riflette la sensazione di sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile: per lui l’amore è una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale. Il brano è disponibile da oggi venerdì 1, per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali. Il Solito Dandy sarà tra i protagonisti della finalissima di #XF2023, giovedì 7 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa – Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/



LEGGI ANCHE: -- Gli inediti dei finalisti di ‘X Factor 2023’: esce ‘Imma Stunt’ degli Stunt Pilots