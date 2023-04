Xcorsi, videoclip in anteprima: ecco 7 marzo

I Xcorsi sono una band veneta all’attivo da 13 anni. Sul palco di distinguono per la presenza di un violino in grado di sfumare con dei tratti folk la sonorità pop-rock del gruppo. Sono saliti sui palchi più importanti di Verona e sono stati definiti dagli Elio e le Storie Tese come una delle band più interessanti del panorama musicale italiano. Hanno all’attivo oltre 200 date live, di cui alcuni esempi rilevanti sono nel 2013 il Palageox (Padova) e PalaVerde (Villorba) assieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana del maestro Diego Basso, 2015 e 2016 sul palco del “Festival di Fiamene”, nel 2018 e 2022 alla notte bianca di Villafranca e per RDS nel corso di Music Marathon. Il 9 febbraio 2018 vincono il premio “Miglior inedito” a Sanremo Jukeboxe nel contesto di Casa Sanremo.

“7 Marzo” è il racconto della sofferenza di una relazione tossica. Ad arricchire il progetto è in arrivo un videoclip, diretto da Alessandro Guerra, che racconta in prima persona la storia di un amore lontano che rivive nei ricordi indelebili della pellicola. Immagini vintage e momenti di vita di una giovane coppia danno senso a tutto il brano, mostrando quanto questo giovane amore ormai passato sia stato vissuto a fondo. Tutta la trama in realtà può essere letta sotto tanti punti di vista. La scelta dello stile nel video vuole rendere la pura e vera essenza di immortalare gli attimi trascorsi assieme come si era abituati a fare una volta. Cassetta nuova e REC sulla videocamera