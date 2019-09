Wrongonyou: una copertina-collage per “Milano parla piano”

“Milano parla piano” è il titolo del nuovo album di Wrongonyou, in uscita il 18 ottobre per Carosello Records. Ad annunciarlo è stato proprio Wrongonyou sui propri social network, svelando anche l’artwork del disco: un collage composto da simboli ed elementi che si ricollegano ad ognuna delle nove tracce che compongono l’album.



L’artwork è stato realizzato da Marcello Myoopia. La sfida con la lingua madre nasce dal desiderio del cantautore di mettersi a nudo davanti al suo pubblico e comunicare le sue storie e le sue emozioni senza il filtro dell’inglese. Un lavoro che ha portato Wrongonyou a scrivere i suoi primi pezzi in Italiano, da solo o collaborando con alcuni dei più affermati autori e produttori italiani, senza perdere la cifra stilistica della sua timbrica e del suo sound tipicamente americano e nordeuropeo.



Un cambio lingua che non lo snatura, ma che anzi lo porta a un livello successivo, introducendo nella voce sonorità elettroniche su testi in italiano. Ad anticipare l’album una serie di brani in anteprima che trasportano gradualmente l’ascoltatore verso il nuovo mondo di Marco: dopo l’ottimo riscontro di “Mi sbaglio da un po'” arriva il 4 ottobre la seconda traccia “Solo noi due”.



Entrambi i brani sono scritti da Wrongonyou insieme a Zibba e prodotti da Katoo. Subito dopo l’uscita del disco, Wrongonyou partirà per L’Atlante Tour, il suo primo tour in italiano (una produzione Humble Agency).

