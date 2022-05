Sergio Iapino, direttore artistico dell'Italy Hip Hop Dance Champioship: «Dimostriamo che l'Italia non è seconda a nessuno»

Sergio Iapino sarà il direttore artistico delle qualificazioni italiane per il World Hip Hop Dance Championship, l'evento di hip hop e street dance più famoso del pianeta, organizzato in più di 50 nazioni. "Invito tutti gli artisti del settore a partecipare all'evento per dimostrare al mondo che l'Italia non è seconda a nessuno in questa disciplina" ha dichiarato il noto regista e autore, artefice di tanti programmi di successo al fianco dell'indimenticabile Raffaella Carrà.

Le qualificazioni dell'Italy Hip Hop Dance International si terranno sabato 7 maggio al Gran Teatro Morato di Brescia, con oltre 600 artisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno nel celebre contest dedicato alla danza sportiva. A partire dalle 11:00 del mattino, una giuria specializzata capitanata da Meg Vasselli visionerà tutti i concorrenti, selezionando i finalisti che si esibiranno nella stessa sera. I vincitori delle qualificazioni nazionali voleranno poi a Phoenix, in Arizona, per esibirsi nella finale mondiale del Campionato in programma ad agosto.

"Abbiamo atleti fortissimi che meritano di salire sui blocchi più alti del podio mondiale" ha concluso Iapino, che dell'Hip Hop è ormai da anni giurato internazionale e tra i suoi più appassionati promotori in Italia e all'estero. Gli fa eco la produttrice Valeria Arzenton (ZedLive), tra i nomi più accreditati dello spettacolo dal vivo, che per l'occasione ha voluto mettere a disposizione il Gran Teatro Morato di Brescia. "Credo che eventi del genere, pieni di energia, di musica e vitalità, siano il modo migliore per ripartire dopo tanti mesi di chiusure e restrizioni ed è giusto sostenerli. Il pubblico ha bisogno di leggerezza" ha dichiarato. Nel corso della manifestazione, che vedrà alternarsi sul palco, le categorie Junior, Varsity, Adult, Mini Crew, JV Mega Crew e Mega Crew, anche le riprese di RaiSport, che dedicherà alla competizione servizi nei suoi telegiornali e nelle sue rubriche.