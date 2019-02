Allen musicista agli Arcimboldi il 28 giugno con la sua band

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si profila un inizio di estate milanese per Woody Allen. Il regista premio Oscar sarà infatti impegnato nella veste di musicista in un concerto al Teatro degli Arcimboldi, e poi seguirà le ultime fasi della regia di Gianni Schicchi alla Scala. Si tratta di una ripresa dell’allestimento dell’opera di Puccini che Allen ha firmato per la Los Angeles Opera (e poi andato in scena al festival dei Due Mondi di Spoleto) nel 2009.I biglietti meno cari per l’esibizione di Woody Allen del 28 giugno agli Arcimboldi con la Eddy Davis New Orleans Jazz Band sono già esauriti, restano quelli dalla prima galleria (130 euro) alla platea (200). Non si tratta dell’unico concerto di Allen al clarinetto in Europa. Il regista ottantatreenne ha infatti almeno un’altra data, fissata alla Philharmonie im Gasteig di Monaco, il 26 giugno. Per quanto riguarda, invece, la Scala, l’allestimento di Woody Allen andrà in scena dal 6 al 21 luglio in abbinamento “Prima la musica, poi le parole” di Antonio Salieri e fa parte del progetto accademia. Un progetto che permette agli studenti non solo di allestire uno spettacolo ma di venire a contatto con grandi registi ed artisti (negli ultimi anni Peter Stein e Liliana Cavani, per citarne solo due). Sarà Kathleen Smith Belcher a riprendere la regia di Allen, che sarà comunque presente alle ultime prove e alla prima.