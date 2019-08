Woodstock, annullato il mega-concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario del festival

I tre giorni di pace, amore e musica non ci saranno. Il mega-concerto per celebrare il cinquantesimo anniversario di Woodstock è stato infatti definitivamente cancellato. Gli organizzatori hanno gettato la spugna dopo vari tentativi per celebrare il festival che dal 16 al 18 agosto del 1969 a Bethel, nello stato di New York, cambiò la storia della musica. È stato lo stesso co-fondatore di Woodstock Michael Lang a dare l'annuncio del fallimento definitivo di organizzare un festival che potesse ripetere l'esperienza di mezzo secolo fa. «Siamo rattristati - ha detto - che una serie di ostacoli imprevedibili ha reso impossibile mettere su il festival che immaginavamo con i grandi artisti che avevamo ingaggiato e l'impegno sociale che avevamo anticipato».



Dall'entusiasmo dell'inizio dell'anno di tenere il festival a Watkins Glen, a circa due ore mezza di macchina dal sito originale a Bethel, con un line-up di artisti come Jay Z, The Killers, Imagine Dragons, Halsey, Miley Cyrus, Robert Plant, The Raconteurs, Cage the Elephant i mesi successivi sono stati un percorso ad ostacoli. Tra problemi economici e mancanza di permessi, il sogno ha cominciato a infrangersi a giugno. Gli organizzatori a quel punto hanno ripiegato su una struttura più piccola, a Vernon, sempre nello stato di New York, ma anche qui è stato negato il permesso. Nel frattempo gli artisti hanno cominciato a farsi indietro. Dopo aver deciso di spostare il festival a Columbia in Maryland, Lang lo scorso 31 luglio è costretto a scrivere la parola fine su Woodstock50. Un concerto per celebrare il 50esimo anniversario ci sarà e si terrà proprio a Bethel, sul sito originale, tuttavia è una sorta di evento parallelo che non ha a nulla a che fare con gli organizzatori di Woodstock50 o del festival originale. Ad organizzarlo Live Nation che da Lang ha avuto persino una lettera di diffida. Il line up del concerto a Bethel prevede tra gli altri John Fogerty, Santana, Ringo Starr, Arlo Guthrie, Edgar Winter e the Doobie Brothers.

