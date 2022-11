Will, esce "Le cose più importanti": canzone in gara alla finalissima di Sanremo Giovani

È disponibile da venerdì 18 novembre “Le cose più importanti”, il nuovo singolo e video di Will con il quale l’artista si prepara a disputare la finalissima di Sanremo Giovani, in diretta su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo il prossimo 16 dicembre. Il brano in uscita su etichetta Capitol Records Italy (Universal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e arriva in seguito al successo virale di oltre 100 milioni di stream conquistati con i brani “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, Domani che fai?” “Capolavoro”, “Chi sono veramente” e “Più forte di me”.

Will, al secolo William Busetti, a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della musica e delle sue parole, conquistando il grande pubblico attraverso il suo incondizionato talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

“Le cose più importanti nasce in studio qualche mese fa - dichiara Will - il mood del pezzo mi ronzava già nella testa da un po' e la scrittura è stata immediata e spontanea. Ispirato da una storia vera il brano racconta di una vicenda d’amore iniziata davvero presto, proprio da bambini. E’ un viaggio in musica in cui molte persone possono ritrovarsi e che dimostra come siano davvero le cose più importanti a rimanere, nonostante il tempo passi e molte cose cambiano, altre emozioni rimangono intatte. “Le cose più importanti” – prosegue Will - sono anche quelle che bisogna trovare il coraggio di dire nella maniera più semplice possibile, perché non sappiamo quante possibilità avremo poi per dirle. È necessario imparare che sono proprio “le cose più importanti” che non dobbiamo mai rimandare. È un pezzo sincero, a tratti malinconico, al tempo stesso un invito a non avere paura di mostrare la bellezza anche delle proprie fragilità”

In “Le cose più importanti” prodotta da Tom, una melodia incalzante lascia subito spazio all’immaginario di Will dando vita ad un brano intenso, una canzone di grande impatto con una sonorità semplice e in costante crescita in grado di catturare, rimanendo nelle orecchie sin dal primo ascolto. Un brano che si apre nel ritornello e che ben immerge l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale di Will, un mondo intriso di autentica verità, in grado di cogliere la realtà delle cose più genuine, rivelando l’anima cristallina e pura del vivere quotidiano.

Will si prepara a disputare la finalissima di Sanremo Giovani il prossimo 16 dicembre, nel frattempo dopo aver incantato la santeria musicale di Milano con un bellissimo concerto sold out, è pronto a chiudere il suo “Chi sono veramente tour” con l’ultima data prevista per il 19 Novembre a Treviso presso il New age.