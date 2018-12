La Wiener Philarmoniker fonderà, a partire dal primo settembre 2019, una propria accademia, l’Orkesterakademie: lo ha annunciato oggi il direttore Michael Bladerer, a margine della conferenza stampa per il concerto del primo dell’anno a Vienna. «Vorremmo tirar su da noi le nostre giovani leve» ha dichiarato il presidente della Filarmonica viennese, Daniel Froschauer.



La formazione di 12 musicisti, con lezioni individuali, durerà due anni al termine dei quali l’ingresso nella Wiener Philarmoniker non sarà automatico, ma verrà preceduto da un esame. L’obiettivo è di avvicinare i musicisti, uno per ogni gruppo strumentale, alla specifica cultura del suono dei Philarmoniker. © RIPRODUZIONE RISERVATA