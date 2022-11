We will rock you: lo spettacolo teatrale con i più grandi successi dei Queen

Dopo una pausa forzata di tre anni ma a seguito dello straordinario successo di pubblico e critica delle due precedenti edizioni, che hanno registrato oltre 90.000 spettatori paganti nelle 82 repliche in tutta Italia, torna finalmente nel 2023 una nuova stagione di WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo con le hit dei Queen prodotto da Claudio Trotta e per la regia di Michaela Berlini. I biglietti sono ora disponibili sui principali circuiti di biglietteria e sui siti dei singoli teatri.

L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per la Musica e per la Libertà, sarà in scena nei teatri italiani con un cast rinnovato, per tornare ad infiammare intere platee animate da giovani e meno giovani, che condivideranno con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza per un futuro migliore, dell’impegno e sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del Rock and Roll, dell’importanza di conoscere e della reale condivisione e del diritto di poter esprimere sé stessi. Il ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen suonati rigorosamente dal vivo da una band di sei musicisti, per oltre due ore e mezza di spettacolo.

La nuova stagione di We Will Rock You partirà a Milano a febbraio 2023 (dal 2 al 5 febbraio; dal 9 al 12 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca!) per poi spostarsi in altre grandi città: Torino (dal 3 al 4 marzo, Teatro Colosseo); Lugano (8 marzo, Teatro Lac); Padova (18 marzo, Gran Teatro Geox); Bergamo (30 marzo, Creberg Teatro Bergamo); Trieste (dal 4 al 6 aprile, Politeama Rossetti); Trento (dal 12 al 13 aprile, Auditorium Santa Chiara); Brescia (15 aprile, Gran Teatro Morato); Firenze (dal 21 al 23 aprile, Teatro Verdi); Reggio Emilia (dal 28 al 30 aprile 2023, Teatro Valli).

Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May. Le musiche e le canzoni sono quelle originali, cantate in lingua inglese ed eseguite rigorosamente dal vivo. Il testo è stato tradotto da Raffaella Rolla nel 2018 e riadattato per questa ultima versione dalla Regista Michaela Berlini e dal Produttore Claudio Trotta. Il produttore esecutivo è Cristina Trotta. La direzione musicale è di Riccardo De Paola e quella vocale di Antonio Torella.

I biglietti emessi per le repliche originariamente previste fra il 13 e il 23 gennaio 2022 a Milano sono validi per accedere ai nuovi spettacoli, rispettando settimana di programmazione, giorno e orario della replica riportati sul tagliando (ad esempio, chi ha acquistato un biglietto per la replica delle 15:30 di sabato 15 gennaio 2022 potrà accedere allo spettacolo delle 15:30 di sabato 4 febbraio 2023). Non sono previsti cambi. Chi fosse in possesso di un voucher per spettacoli Barley Arts può ancora utilizzarlo per l’acquisto dei biglietti delle nuove repliche.

Tour 2023, da febbraio nei teatri italiani: ecco le date

Milano, dal 2 al 5 febbraio; dal 9 al 12 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca!

Torino, dal 3 al 4 marzo, Teatro Colosseo.

Lugano (Svizzera), 8 marzo, Teatro Lac

Padova, 18 marzo, Gran Teatro Geox.

Bergamo, 30 marzo, Creberg Teatro Bergamo.

Trieste, dal 4 al 6 aprile, Politeama Rossetti.

Trento, dal 12 al 13 aprile, Auditorium Santa Chiara.

Brescia, 15 aprile, Gran Teatro Morato.

Firenze, dal 21 al 23 aprile, Teatro Verdi.

Reggio Emilia, dal 28 al 30 aprile 2023, Teatro Valli.

