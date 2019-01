© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliaia di vinili, tornati alla ribalta, in esposizione e vendita, cinquanta espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero; ed ancora poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd. È quanto prevede “Music Day Roma”, la fiera del disco in scena, sabato 2 e domenica 3 febbraio, all’Hotel Mercure Roma West. L’iniziativa è dell’Associazione Culturale “Per un pugno di dischi”, con il Patrocinio della Regione Lazio, ed è il più importante evento collezionistico della Capitale in ambito musicale.Tra gli eventi, spiccano sabato alle 11.30, un incontro sul Prog italiano anni ‘70, ed alle 15.30 quello dedicato ad cult movie italiano, “Cannibal Holocaust”, firmato Ruggero Deodato con Riz Ortolani che ne firmò la colonna sonora del film, ora disponibile per la prima volta nella sua edizione integrale su Cd. Oltre al regista, saranno presenti la figlia di Ortolani, Rizia, ed il Maestro Claudio Simonetti. La mattina di domenica si aprirà, alle 11.30, con il convegno “Il Vinile: ritorno culturale o moda passeggera?” con giornalisti, discografici e operatori del settore riuniti attorno a un tavolo per discutere del presente e del futuro del disco in vinile. Tra gli ospiti il Consigliere Siae Piero Montanari ed il critico musicale Ernesto Assante.