Capossela, è uscito il videoclip “Il povero Cristo”, regia di Ciprì

È uscito il videoclip che accompagna il singolo “”, di, scritto dallo stesso cantautore e da Miriam Rizzo per la regia di Daniele Ciprì che firma anche la fotografia. Il videoclip, prodotto da Groenlandia con il sostegno della Calabria film Commission, è stato girato a Riace ed è interpretato da Enrique Iatzoqui, il celebre Gesù de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, e Marcello Fonte, palma d’oro a Cannes nel 2018 per “Dogman”.Il ruolo femminile è affidato a Rossella Brescia. Il montaggio è curato da Dario Indelicato, i costumi sono di Grazia Colombini, le scenografie di Gianluca Salomone. «Il video - è scritto in un comunicato della Calabria film Commission - è stato girato nel comune della Locride, luogo divenuto simbolo dell’accoglienza e dell’integrazione, come reazione possibile alle crescenti tendenze xenofobe e di paura verso il diverso». «Siamo lieti di aver sostenuto un progetto artistico di così alta qualità attraverso un utile strumento come La Calabria Film Commission - ha detto il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio - artisti di respiro internazionale hanno abbracciato la causa di Riace, un modello di coesistenza di etnie che funziona e di cui noi andiamo fieri. Il mondo della cultura e dell’arte a livello nazionale ha sposato questa battaglia di civiltà e partecipa attivamente. Quest’opera, sono certo, contribuirà a promuovere il messaggio di integrazione che parte da Riace. Un luogo che rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’immigrazione. Un borgo in cui persone di etnia diversa hanno trovato una speranza, un lavoro e un futuro. È un modello affermato di inclusione che proietta la Calabria a livello mondiale come terra di solidarietà e comunanza».