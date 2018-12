De Gregori a sorpresa sul palco di Venditti: duetto con "Roma capoccia" Video

Sorpresa per il pubblico sul palco del primo live di Antonello Venditti a Roma. "Roma capoccia" è stata cantata insieme a Francescio De Gregori, salito improvvisamente sul palco. La serata è stata allietata anche da altri colpi di scena come l'esibizione insieme a Ermal Meta con "Che fantastica storia è la vita" e "Ricordati di me".







Il tour che celebra i 40 anni dell'album "Sotto il segno dei pesci" proseguirà il suo viaggio il 2 marzo a Bologna, l'8 di nuovo a Roma, il 16 a Napoli, il 22 a Torino, il 29 a Milano, il 6 aprile a Firenze, il 13 a Bari, il 18 maggio a Genova e il 25 a Perugia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA