Vasco pubblica la tracklist di "Siamo qui", il nuovo disco in uscita il 12 novembre

Lunedì 20 Settembre 2021, 14:19

Vasco Rossi annuncia i titoli di "Siamo qui" il nuovo disco in uscita il 12 novembre 2021. Le tracce sono state svelate dall'artista tramite un post Instagram in cui ha mostrato la copertina del disco in arrivo.

Vasco Rossi, "Siamo qui". I 10 brani

Vasco Rossi ha annunciato ai suoi follower l'uscita di «Siamo qui», il nuovo attesissimo disco, fuori il 12 novembre, con un'anteprima «esclusiva mondiale abusiva». Questi i titoli dei 10 brani rivelati presentati dall'artista:

APPROFONDIMENTI ZOCCA Vasco Rossi non andava al massimo, ma è caduto IL CASO Luca D'Alessio, figlio di Gigi, concorrente a Amici SPETTACOLI Elodie e Cattelan ballano il "Tuca Tuca" L'ESIBIZIONE Maneskin, Victoria De Angelis infiamma il palco PODCASTascolta Maneskin: Beggin e I Wanna Be Your Slave al top delle hit

01. XI comandamento

02. L’amore l’amore

03. Siamo qui

04. La pioggia la domenica

05. Tu ce l’hai con me

06. Un respiro in più

07. Ho ritrovato te

08. Prendiamo il volo

09. Patto con riscatto

10. Una canzone d’amore buttata via

Vasco Rossi non andava al massimo, ma è caduto ugualmente: spalla lussata. Che cosa è successo

Intanto sono già oltre 60.000 biglietti già acquistati per la prima data live a Trento il 20 maggio 2022, un evento speciale al parco Trentino Music Arena. Per le altre date (inizialmente previste nel 2020 e riprogrammate per il Covid ) è già tutto «sold out». I biglietti acquistati nel 2019 sono validi per le corrispettive date come segue: 24 maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno, 28 maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, 3 giugno 2022 Firenze - Visarno Arena, 11 giugno 2022 Roma - Circo Massimo, 12 giugno 2022 Roma Circo Massimo.