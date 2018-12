Vasco Rossi degli esordi: esce oggi il cofanetto con il suo primo disco rimasterizzato

Un Vasco Rossi degli esordi come non si è mai sentito, nella riedizione rimasterizzata del primo disco del rocker di Zocca, '...ma cosa vuoi che sia una canzone...', uscito oggi 7 dicembre con un cofanetto per il quarantennale con vinile, CD, cassetta, singolo 45 giri e un libro con interviste e immagini inedite.



Pubblicato da Sony Music “…ma cosa vuoi che sia una canzone… fa parte della serie R>PLAY dedicata ai 40mi anniversari degli album da studio di Vasco e per la quale è stato creato un logo ad hoc. E’ la prima di altre pubblicazioni che seguiranno. Esce in tre versioni, tra cui un preziosissimo cofanetto Deluxe in edizione limitata numerata, che include un libro di 112 pagine con intervista a Vasco, molte foto e contenuti inediti ed esclusivi, l’album originale a 33 giri; il CD in versione vinyl replica, la musicassetta,una matita personalizzata, e il 45 giri “La nostra relazione/ …e poi mi parli di una vita insieme”.

