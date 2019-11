Vasco Rossi, ecco le date dei concerti del "non stop festival 2020"

Ultimo aggiornamento: 11:19

Meglio di così non poteva cominciare il Firenze Rocks 2020. Sarà infattiad aprire la rassegna il prossimo 10 giugno con un concerto alla Visarno Arena della Cascine. L'annuncio è arrivato dallo stesso cantautore sui suoi profili social, con la pubblicazione delle date del tour 'Vasco non stop festival 2020'. Dopo la data del 10 giugno a Firenze, il cantante sarà a Milano il 15 giugno, ail 19 e a Imola il 26. Dopo l'apertura di Vasco Rossi, il Firenze Rocks proseguirà con i Green Day attesi sul palco l'11 giugno e i Red Hot Chili Peppers che chiuderanno il festival sabato 13 giugno. Per il 2020 dunque il festival fiorentino di musica rock non si svolgerà, come gli anni precedenti, da giovedì a domenica, ma bensì da mercoledì 10 a sabato 13 giugno. Nelle prossime settimane gli organizzatori annunceranno anche il gruppo che suonerà venerdì 12 giugno.