Vasco Barbieri, il nuovo singolo "Hey": l'incitamento rock alle avversità

Giovedì 15 Luglio 2021, 12:28

Vasco Barbieri ha subito un grave trauma: in seguito ad una caduta è stato in coma per un lungo periodo ed ha rimosso tanti ricordi legati alla sua infanzia. La musica diventa la sua terapia e ne fa lo strumento principale per inventare il suo nuovo mondo. “HEY” è un pezzo pop rock nato come reazione a una fase di sconforto personale di VASCO BARBIERI. Può essere, quindi, considerato un incitamento musicale a lasciarsi andare, a lanciarsi nell’imprevedibilità della vita tornando ad avere come centro se stessi nella propria improbabilità. È un grido alla ribalta, come in Highlander, alla carica, un invito a godersi il viaggio della vita a prescindere da dove ti porti. Parola d’ordine: libertà. Ad accompagnare il brano è previsto un videoclip realizzato in versione animata per rendere omaggio a uno dei registi preferiti da Vasco, Richard Linklater, evidenzia la battaglia interiore a cui la canzone allude. Il video racconta la storia di un camionista, simbolo di colui che trasporta qualcosa per altri, che ha bisogno di interrompere il percorso prestabilito per ricordare la vera necessità del suo viaggio. Lo scorso 4 giugno, il video di “Hey” ha ottenuto il riconoscimento con il Premio alla Resilienza al Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera.