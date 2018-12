Dal 28 dicembre al 1 gennaio “Umbria Jazz Winter” a Orvieto con grandi nomi italiani e internazionali

Natale in Umbria all'insegna della musica jazz grazie alla storica manifestazione che ha celebrato lo scorso anno il quarto di secolo di vita.

Umbria Jazz Winter

si terrà a Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio del 2019. La ventiseiesima edizione vede in calendario i più grandi nomi del jazz italiano (da sottolineare la partecipazione dei quattro più importanti trombettisti: Rava, Fresu, Bosso, Boltro) e personaggi di culto del jazz americano, esponenti di generazioni diverse come Ethan Iverson e Barry Harris. Gli artisti presenti a Orvieto si esibiranno con diverse proposte che spaziano dalle musiche del cinema italiano all'arte di Bud Powell e al bebop, dall'omaggio alla leggenda di New Orleans, la città culla del jazz, al ricordo di Fabrizio De André a vent'anni dalla morte con uno spettacolo tra jazz e canzone, ma anche letture e documenti originali.



I luoghi della rassegna sono il teatro Mancinelli, il museo Emilio Greco, le sale del Palazzo del Capitano del Popolo, tutti nel cuore dell'acropoli orvietana. Come sempre, ci saranno i Funk Off a sfilare per le vie del centro: la street band toscana con il suo festoso mix di funky e tradizioni musicali di New Orleans in chiave moderna è ormai la colonna sonora ufficiale di Umbria Jazz. Restano centrali i due momenti che da sempre caratterizzano il festival. Il concerto gospel che segue la Messa di Capodanno nel Duomo e la Umbria Jazz Winter, la notte che saluta l'arrivo del nuovo anno con tre grandi veglioni in altrettanti locali e con concerti prima e dopo la mezzanotte. Il jazz passa anche per la via della seta, infatti Umbria Jazz è stata ufficialmente inserita dal Forum intergovernativo Italia Cina e dall'Ambasciata cinese a Roma tra le eccellenze italiane protagoniste degli scambi culturali tra Italia e Cina.

