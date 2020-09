La piazza centrale e lo storico Bar Giusti di Labico, ma anche uno scorcio di Palestrina e di Ciampino. Il videoclip di 22 settembre, ultima produzione del 24enne cantautore romano Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, lanciata proprio martedì l'altro ieri, stessa data del titolo, è stata girata la scorsa settimana proprio nelle tre località della provincia di Roma. Labico fa la parte del leone nel videoclip che ha già superato un milione di visualizzazioni su You Tube nel giro di 24 ore, confermando l'enorme gradimento che il cantante pop riscuote soprattutto tra i più giovani.



«Inizialmente le scene si dovevano svolgere a Roma, ma Ultimo non aveva gradito le location scelte racconta Tina Miele, consigliera delegata alla Cultura del comune prenestino La decisione di girare a Labico è nata appena quattro giorni prima dell'arrivo delle troupe e cioè quando ho ricevuto la chiamata della labicana doc Tatiana Colonna, attuale organizzatrice generale della Maestro production che ha curato le riprese. Tutta l'amministrazione (guidata dal sindaco Danilo Giovannoli) si è subito messa a disposizione con grande entusiasmo e così domenica 13 settembre abbiamo bloccato l'accesso alla piazza e al Bar Giusti per qualche ora».

Un blitz in piena regola per evitare di creare assembramenti da parte dei fan di Ultimo: tra l'altro nel videoclip, oltre al cantautore (secondo al Festival di Sanremo 2019), compaiono il famoso attore Marco Giallini e anche Ludovica Martino. «Ultimamente la nostra cittadina è al centro di diverse iniziative di questo tipo dicono in Comune Poco meno di un anno fa, Palazzo Giuliani e il centro storico di Labico sono stati scelti per alcune scene del film Un eretico in corsia con Ciro Scalera e Ninni Bruschetta. Ma recentemente, dalle nostre parti, è venuta anche la cantante Fiorella Mannoia che ha girato alcune scene del videoclip della sua ultima produzione. Il titolo è Chissà da dove arriva una canzone, location nel resort del noto chef Antonello Colonna».



