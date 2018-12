© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver già registrato sei tappe sold out per il prossimo “Colpa delle favole Tour”, Ultimo, il giovane cantautore romano, annuncia oggi l’aggiunta di una nuova data evento “La favola”, allo Stadio Olimpico di Roma, prevista per giovedì 4 luglio 2019. Il concerto seguirà la tournée nei più importanti palazzetti italiani che, con sei mesi d’anticipo, ha già registrato il tutto esaurito a Napoli, Firenze, Milano, Roma e Acireale (CT).Ultimo, reduce dai sold out registrati al Mediolanum Forum di Assago (Mi) e al Palazzo dello Sport di Roma, è tornato in radio in questi giorni con il singolo del brano “Ti Dedico il Silenzio” contenuto nel fortunatissimo album “Peter Pan” (disco di platino). Il videoclip di “Ti Dedico il Silenzio”, realizzato da Lorenzo Piermattei proprio durante le due date nei palazzetti di Roma e Milano, è stato pubblicato in esclusiva su Apple Music/ iTunes.