U2, "Europa Ep" in uscita il 13 aprile: conterrà tre nuove tracce

Tornano gli. La band irlandese ha annunciato che il 13 aprile farà uscire un nuovo Ep, "Europa EP", che conterrà tre nuove tracce. L'uscita è programmata in occasione dell'ormai tradizionale Record Store Day, dedicato ai negozi di musica indipendenti.Si tratta di un 12 pollici in vinile: Sul lato A un mix di materiale inedito dal recente "eXPERIENCE + iNNOCENCE tour": un mash up di "Love Is All We Have Left" dell'album "Songs Of Experience" e del classico del 1993 "Zooropa" con il discorso finale di Chaplin da "Il Grande Dittatore" (utilizzato dalla band come introduzione ai concerti tenuti in Europa tra gli scorsi mesi) e una performance di New Year's Day, registrata dal vivo a Dublino il 5 novembre dell'anno scorso. Il lato B è composto da due remix: quello di St. Francis Hotel di "New Year's Day" e quello di Jon Pleased Wimmin di 'Love Is All We Have Left'. La cover è un omaggio ispirato a Chaplin (di cui il 16 aprile cade il 130/o anno dalla nascita) dell'opera a tema europeo dell'album degli U2 del 1993 Zooropa