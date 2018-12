Tosca, Gabriele Ciampi, Rossana Casale e tutto Gershwin: tanti live per il 2019

LUNEDI’ 31 DICEMBRE





Canzoni/Tosca con “Romana” al Parco della Musica

A offrirvi un appassionato percorso nella musica della nostra città pensa Tosca, cioè la vocalist Tiziana Tosca Donati, che nel suo show ”Romana”, diretto da Massimo Venturiello, interpreta con amore, attenzione, rispetto e soprattutto bravura le grandi e famose canzoni di Roma, quelle di Gabriella Ferri, Pierpaolo Pasolini, Romolo Balzani, Nicola Piovani, Domenico Modugno, Nino Rota e altri autori doc, con titoli come “Cosa sono le nuvole”, “Serenata de paradiso”, “Canzone arrabbiata”, "’Na serenata a ponte", fino a successi della Ferri come “Nina si voi dormite” e l’indimenticabile "Sempre". Dirige Ruggiero Mascellino (pianoforte e fisarmonica), con Massimo De Lorenzi alle chitarre, Giovanna Famulari al violoncello e alla voce e Pasquale Laino agli strumenti a fiato.

Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 22



Il South Carolina Mass Choir è una corale fondata e diretta negli anni ’90 da Michael Brown per dare spazio alle nuove voci del gospel, e offre un lungo e piacevolissimo percorso nella storia di quel genere dalle origini al nostri giorni. Nella musica del coro si possono trovare canti tradizionali rivisitati in linea con le nuove tendenze contemporanee e in un solido equilibrio musicale. L’ensemble è al tempo stesso energico e dolce, fra momenti esplosivi e sfumature e suggestioni tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana.

Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 22





Jazz/Capodanno swing con Antonella Aprea al Gregory

Il motto del club è “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing", ovvero il verso più famoso del brano “It don’t Mean a Thing” che Duke Ellington scrisse nel lontano 1931 e che è a tutt’oggi il vero simbolo dell’immortale swing. E’ anche lo slogan del concerto che la vocalist Antonella Aprea darà per salutare il nuovo anno. Con lei ci sono Leonardo Borghi al pianoforte, Stefano Nunzi al contrabbasso e Charles Burchell alla batteria.

Gregory, via Gregoriana 54a, ore 22





MARTEDI’ 01 GENNAIO





Musica/L’hip hop sinfonico di Gabriele Ciampi

Dopo il grande successo del suo tour internazionale il compositore, pianista e direttore d’orchestra romano Gabriele Ciampi, che vive da alcuni anni a Los Angeles, torna nella sua città per presentare il nuovo progetto e album “Hybrid”, che lui definisce «hip hop sinfonico» ed è una sorta di viaggio che spazia dai profumi classici alle sonorità di fine anni ’90. Ciampi si è sempre distinto per la sua capacità di rompere gli schemi e per il suo desiderio di cambiare le regole del gioco, e con “Hybrid” dà spazio alle donne musiciste: il concerto si apre infatti con un’orchestra al femminile, ovvero composta di sole donne provenienti dall’Italia, dalla Russia e dall’estremo Oriente. E’ un vero e proprio omaggio alla loro creatività, che per Gabriele è «unica e eccezionale».

Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 18





Concerti/Musiche del grande cinema con la Di Lella Grand O’rchestra

"Roma Caput Musicae 2019 - Il concerto di Capodanno di Roma: musica del cinema per festeggiare l’ingresso nel 2019": ecco l’appuntamento della Grand O'rchestra diretta da Gerardo Di Lella che reinterpreterà il classico concerto di Capodanno proponendo un ingresso nel nuovo anno fatto di sonorità tutte italiane. I settantuno musicisti dell’ensemble faranno rivivere le musiche che hanno reso famoso nel mondo il nostro cinema, con le colonne sonore di film come “Rocco e i suoi fratelli”, “I vitelloni”, “Metti una sera a cena”, “Il Padrino”, “Febbre da Cavallo”, “La vita è bella”, “C’era una volta il west”, “Anonimo Veneziano” e così via. E’ un omaggio ai nostri grandi autori, con un particolare tributo a Stelvio Cipriani, musicista e compositore romano scomparso recentemente. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio Rai Uno.

Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 19





Jazz/Red Pellini Orchestra al Gregory’s

Il favoloso sound del jazz bianco dei roaring twenties viene riproposto dal sassofonista Red Pellini e dalla sua orchestra formazione che s’ispira a quella del leggendario cornettista Bix Beiderbecke, caratterizzata dalla presenza del gigantesco sax basso e anche famosa, all’epoca, per aver coperto nella New York di Al Capone una sparatoria tra due band rivali suonando un brano velocissimo, "China Boy", quello che Marilyn Monroe cantava nel film “A qualcuno piace caldo”. Il repertorio è quello del dixieland e del New Orleans sound, con gli arrangimenti originali di Red Pellini, e con lui suonano Michael Supnick (tromba e voce), Pino Clementi (sax alto), Torquato Sdrucia (sax tenore e soprano), Giancarlo Colangelo (sax basso), Alessio Magliari (pianoforte) e Luca Ingletti (batteria),

Gregory’s, via Gregoriana 54a, stasera ore 22 e venerdì ore 22





Blues/Andy’s Corner, Andrea Angelini al Charity

Il vocalist, chitarrista e armonicista Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, replica il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana, in particolare degli anni ’60 e ’70, a partire dal buon vecchio blues.

Charity Cafè, via Panisperna 68 ore 22





Soul/Buon anno dall’Elsa Baldini Quartet

Una serata con scaletta a braccio pescata nei barattoli dal pubblico: è il concerto d’inizio anno della vocalist Elsa Baldini, che con il suo quartetto (Muzio Marcellini alle tastiere, Mimmo Catanzariti al basso e Stefano Parenti alla batteria) ha inventato un sistema molto originale per costruire il suo live: sarà il pubblico a estrarre a sorte i brani da quattro diversi barattoli contenenti le perle del loro repertorio. Nel primo ci sono i brani del primo e unico cd “Soul Jazz From Birth”, nel secondo i brani del recente spettacolo in italiano “Se Stasera Suono Qui”, nel terzo varii evergreen tra cui alcuni estratti dal repertorio della band degli Helsapoppin e nel quarto, denominato “trash”, c’è il meglio del peggio, ovvero praticamente di tutto. Buon divertimento e auguri.

Fonclea, via Crescenzio 82a, ore 21





Tributi/Semplice Lucio, omaggio a Battisti

Il chitarrista Giandomenico Anellino e il vocalist Roberto Panbianchi presentano “Semplice Lucio”, un tributo a Lucio Battisti nel quale ripropongono l’universo musicale del cantautore, scomparso vent’anni fa.

Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, ore 18 e ore 21





MERCOLEDI’ 2 GENNAIO





Musica/"Round Christmas" con Rossana Casale all’Alex

«Il Natale dev’essere a mio parere un tempo dove poter gioire ma dove è anche d'obbligo accendere il pensiero ed essere presenti al racconto dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, e la musica è l'unica cosa che ti da la possibilità di farlo contemporaneamente»: così la vocalist Rossana Casale, in quintetto con Emiliano Begni al pianoforte, Gino Cardamone alla chitarra e al banjo, Ermanno Dodaro al contrabbasso e Francesco Consaga al sax soprano e al flauto, riassume "Round Christmas", la serata nella quale l’anima del blues e del jazz uniscono sacro e profano affrontando musiche e canzoni di culture musicali diverse, dalla classica “Silent Night” a “Chocolate Jesus” di Tom Waits, “A cradle in Bethlehem” e “Invocasao“, dai racconti poetici di George Brassens ai successi di Edith Piaf. Il progetto di Rossana mette insieme tanti autori, da Waits a Maria Bethania, Brassens, Gilberto Gil, Piaf, Henry Salvador, Donald Y Gardner, Louis Armstrong e così via.

Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21





Blues/Jam session al Charity Cafè

Jam session all’insegna del blues, stasera al club romano, coordinata dalla band del vocalist e armonicista Angelo Castiglione, con Marco Meucci (pianoforte e voce) e il batterista Lorenzo Francocci. Come sempre, tutti i musicisti ospiti del locale sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





GIOVEDI’ 3 GENNAIO





Jazz/Saint Louis e Ricci-Sorrentino alla Casa

Un ensemble vocale diretto da Milena Nigro che propone arrangiamenti originali di standard del jazz, dallo swing puro dei brani di Duke Ellington al jazz piu moderno di Joe Henderson e Frank Foster, con qualche incursione nel pop: ecco le Saint Louis Voices, ovvero Valentina Ramunno, Stefano Latteri, Paolo Caiti, Alessia Tavian, Marta Marciano e Chiara Orlando. Poi tocca al duo del vocalist Walter Ricci, stavolta anche nell’inedita veste di pianista, che con Daniele Sorrentino al contrabbasso offre un concerto con un’attenzione particolare alle sonorità moderne, all’improvvisazione e un occhio alle contaminazioni.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Franco Bolignari torna al Cotton Club

Ritorna Franco Bolignari con il suo quartetto per una serata dedicata agli standard del jazz e al suo successo “Crudelia Demon”, brano che faceva parte della colonna sonora del film “La carica dei 101”, annata 1961. Collega e amico di Alberto Rabagliati e di Natalino Otto, Bolignari ha ben 89 anni, ne ha viste di tutti i colori (ha cominciato a cantare quando aveva 15 anni, e da allora ha fatto diversi tour, compresi gli Stati Uniti, e ha lavorato con Trovajoli, Morricone, Segurini, Canfora…) ma continua ad affrontare non solo il buon vecchio swing made in Italy ma anche celebri ballads americane. Stasera lo affiancano il pianista Riccardo Biseo, Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Gianluca Perasole alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22





Jazz/Il crooner Davide Palma live al Charity

Per gli appuntamenti di "Jazz Voice" è di scena Davide Palma, giovane vocalist romano legato alla tradizione dei cantanti di big band come Tony Bennet, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Sammy Davis. Con il suo trio (il pianista Leonardo Borghi e il contrabbassista Giuseppe Talone) propone nel ruolo del crooner arrangiamenti di grandi standard americani.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





VENERDI’ 4 GENNAIO





Musica/I canti popolari nelle strade del mondo

“Come in cielo così in strada”: è il progetto realizzato dall’Orchestra Popolare Italiana guidata da Ambrogio Sparagna per trasformare in un concerto il suono che le tante culture musicali internazionali assegnano alle canzoni popolari natalizie. Sparagna ha chiesto a una serie di cantori e musicisti provenienti da varie realtà geografiche e sociali, che attualmente caratterizzano la vita “di strada” della Capitale, di portare la loro storia e cultura al Parco. Gli ospiti che animeranno gli spettacoli della serie “ChiaraStella” sono cantanti e musicisti straordinari di diversi paesi, dall’Est Europa all’America Latina e all’Africa, e il sound delle loro nuove culture caratterizza l’attuale vita musicale delle strade della Capitale, mescolandosi con le sonorità tipiche della tradizione popolare romana. Ne esce fuori uno spettacolo originale dedicato al mistero della Nascita e alla gioia della Vita, con l’Orchestra Popolare Italiana, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni e la straordinaria partecipazione di musicisti e cantori internazionali che vivono a Roma, ospiti nelle dimore della Caritas.

Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, stasera, domani e domenica ore 21





Blues/Sara Berni Blues band al Big Mama

Un repertorio di grandi classici fra soul, rock e gospel e alcune chicche del blues, da brani resi celebri da Ray Charles, Etta James e B.B. King a “Feeling Alright” di Dave Masson o a ballad come “Ain’t no Sunshine” di Bill Whiters condite con il sound della lap steel guitar: è il live della vocalist Sara Berni, in quintetto con Egidio Marchitelli (chitarre), Muzio Marcellini (tastiere), Matteo Esposito (basso) e Gianni Polimeni (batteria). E oltre al lato musicale la band ne ha anche uno benefico: il progetto “VeganSoul” è stato la prima idea di Sara per devolvere a favore degli animali in difficoltà fondi per le loro cure attraverso la musica dal vivo.

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22



Jazz/Con Riccardo Fassi tutto il sound di James Bond

Un quartetto brillante, caratterizzato dal tipico suono vintage dell'organo Hammond, propone un repertorio composto da tutti i temi principali delle colonne sonore dei film di James Bond: è il New Hammond

Quartet di Riccardo Fassi, con il leader all’Hammond, piano e tastiere, Torquato Sdrucia al sax baritono e soprano, Carlo Conti al sax alto e tenore e Massimiliano De Lucia alla batteria.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Jazz/Swing al Cotton con l’ottetto di Emanuele Urso

E’ ormai un appuntamento fisso quello del venerdì con il clarinettista e batterista Emanuele Urso: stasera è insieme al suo ottetto, con Lorenzo Soriano (tromba), Vittorio Cuculo (sax), Alessandro Cicchirillo (trombone), Adriano Urso (pianoforte), Stefano Napoli (contrabbasso), Giovanni Cicchirillo (batteria) e la vocalist Clara Simonoviez. Il repertorio è quello del jazz della Swing Era americana, periodo 1935-1945, con gli arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Doppio live.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30 e 0.30





Jazz/Gegè Munari trio con Seby Ragusa al Charity

I concerti delle formazioni guidate da Gegè Munari sono all’insegna di un jazz scorrevole ma sempre di qualità, e stasera lo storico batterista è in quartetto con il pianista Domenico Sanna, il contrabbassista Vincenzo Florio e il sassofonista Sebastano Ragusa, musicista siciliano di Palagonia che da qualche tempo si è fatto notare per il suo talento. E’ un appassionato di John Coltrane, al quale ha dedicato diversi ottimi tributi.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





Rock/I Vintage People al Fonclea

I Vintage People sono una band romana nata per divertimento e per amore della grande musica del passato. Composta da sei vecchi amici, nella sua formazione più recente si è arricchita della presenza di due nuove voci femminili e affronta con passione, entusiasmo e una sana dose di autoironia un repertorio che va dal rhythm & blues al rock e alla dance. Guida la band il vocalist Fabio Fortini, affiancato dalle voci di Cristina Buonvino e Claudia Nigro, dalle chitarre di Camillo Autore e Giorgio Limongelli, dal basso di Valter Malorni, dalla batteria di Paolo Morales e dalle tastiere di Gianluca Marinelli.

Fonclea, via Crescenzio 82a, ore 21





SABATO 5 GENNAIO





Cantautori/Max Dedo al Parco con “Un posto vero"

“Un posto vero” è il nuovo album del cantautore Max Dedo: siciliano di Messina, annata 1972, trombonista, compositore e arrangiatore, lo presenta live in quartetto con il chitarrista Nicola Costa, il contrabbassista Matteo Pezzolet e il batterista Puccio Panettieri. Dedo ha una lunga carriera alle spalle: ha collaborato con Max Gazzè, Carmen Consoli, Elio e le Storie Tese, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Nicola Piovani, i Nomadi, Mario Venuti, Arisa, Cristiano De Andrè, Fabrizio Moro, Bandabardò, ha studiato musica classica, ha suonato con molte orchestre, ha fatto musical, si muove fra rock, jazz e pop, ha inciso due album e questo è il terzo. “Un Posto Vero” contiene brani inediti di Max che raccontano riflessioni introspettive molto personali, e il primo singolo è “Inverno maledetto”, un ritratto di figura femminile «che serve a scoprire il senso della vita». Il concerto porta in scena un live show scatenato e ironico in cui Max Dedo si esibisce cantando e suonando chitarra e fiati, in un repertorio originale di brani tratti dai suoi album insieme a cover internazionali rivisitate.

Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21





Concerti/Un omaggio a Armando Trovajoli

Armando Trovajoli è stato uno dei grandi compositori italiani, autore di partiture che sono nella memoria collettiva, dalle commedie musicali al jazz, dalla musica sinfonica alle colonne sonore (per citare una canzone fra le mille che ha scritto, chi non ricorda “Roma, nun fa' la stupida stasera”?) e merita al cento per cento che il Ponte della Musica, quello che attraversa il Tevere a un chilometro dall’Auditorium, porti il suo nome. Pianista raffinato, era nato nel 1917, è scomparso nel 2013 e lo scorso settembre, in occasione del centenario, ha preso forma il tributo che gli rendono questa sera il pianista, arrangiatore e compositore Alessandro Cavicchi, la violinista Grazia Raimondi, il clarinettista Riccardo Crocilla e il contrabbassista Alberto Bocini. In scaletta arrangiamenti e brani creati appositamente per l’organico del gruppo, che mette in risalto la grande versatilità di Trovajoli.

Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21





Jazz/Il vecchio stile di Pepper and The Jellies

Early jazz, blues, sapori di New Orleans, le storie delle vocalist e dei musicisti americani ed europei dagli anni ‘10 agli anni ’40 del secolo scorso, ma soprattutto tanto swing: ecco gli ingredienti principali dello show dei Pepper and The Jellies, band nata nel 2013 con la passione per il jazz d’annata. Sono Ilenia Appicciafuoco (voce e washboard, l’antico asse di legno per lavare i panni che una volta si usava come strumento ritmico percuotendolo con i ditali, quelli per cucire), Marco Galiffa (chitarra), Emiliano Macrini (contrabbasso) e Andrea Galiffa (rullante e woodblocks). La formazione ha suonato in Italia, Belgio, Inghilterra e Svizzera, ha partecipato a festival internazionali (Birmingham International Jazz and Blues Festival, Jazz Tage Lenk, Open Jazz Festival KotCertino, Pozzuoli Jazz Festival...) e i quattro musicisti abruzzesi offrono un suono vintage ma originale e pieno d’energia.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21 e ore 23.30





Jazz/Flowing Chords, un progetto con 35 voci

Flowing Chords è un progetto corale nato inizialmente tra alcuni studenti del Saint Louis College of Music sotto la direzione di Margherita Flore, poi cresciuto fino a raggiungere un organico di ben trentacinque elementi. Il repertorio spazia tra vari generi, dalla canzone d’autore al rhythm & blues, dal rock e pop contemporaneo a rivisitazioni di successi riproposti in chiave moderna, fino a brani inediti composti da alcuni dei numerosi membri del coro.

Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21





Blues/I Blue Stuff, con il nuovo album al Big Mama

Napoletani, on the road dal 1983, i Blue Stuff sono la band guidata dal vocalist, batterista e percussionista Mario Insenga, affiancato da Sandro Vernacchia (chitarre, mandolino e voce), Francesco Miele (contrabbasso), Francesco Citera (fisarmonica) e Emilio Quaglieri (dobro, voce). Offrono un blues tosto, fedele alle origini e di tutto rispetto, e stasera tornano per riproporre live il nuovo album intitolato “-7”, sottotitolo "Blues Agricolo per italiani laterali". Il disco rimanda al numero foriero di buona sorte nell’immaginario blues, il 7, che non a caso ricorre in diversi brani, come ad esempio “Hoochie Coochie Man” (dove chi è nato “On the 7th hour, on the 7th day, on the 7th month” avrà buona fortuna), mentre il sottotitolo anticipa il contenuto del disco. «Da quando mi sono trasferito nella campagna di Arpino - spiega Insenga - il passaggio da atmosfere metropolitane alle ambientazioni rurali è stato inevitabile. Il sound non ha perso energia, ma si è arricchito di sonorità: il mio blues è diventato agricolo».

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22





Jazz/Ivan Vicari Organ al Cotton

Come può suonare oggi un organista jazz? La risposta viene da Ivan Vicari, che ha cominciato con il rock ma è rimasto folgorato dall'ascolto di un disco del grande organista americano Jimmy Smith ed è passato al jazz. Dopo molti anni di studio il punto di partenza è tornato ad essere lo Smith di “The Boss”, l’album che nel lontano 1968 guardava almeno mezzo secolo avanti e offriva una visione profonda e aperta dell’organo, dell’improvvisazione e delle possibilità dello strumento. Vicari ha suonato con numerosi jazzisti italiani e americani e ha affiancato spesso la vocalist Karen Jones, nera, americana e figlia di Eddie Jones, famoso contrabbassista di Count Basie. Stasera è in quartetto con Alessandro Tomei (sax e clarinetto), Sergio Fausti (chitarra) e Mauro Salvatore (batteria) e offre un ricco cocktail di funky, rhythm & blues e sapori latini.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22





Cantautori/Giacomo Toni, con “Nafta” a Na Cosetta

«Prendete Paolo Conte e immergetelo in una vasca piena di LSD, otterrete le sue bizzarre narrazioni pianistiche»: così “Rolling Stone Italia” definisce le canzoni di Giacomo Toni, musicista e cantautore romagnolo di Forlimpopoli che stasera presenta a Roma il suo nuovo album intitolato “Nafta”. Toni si definisce «inventore del PianoPunk, cantautore nichilista innamorato dello smog, difensore dell’etica dei centri massaggi cinesi e altra metà del progetto Gli Scontati insieme a Lorenzo Kruger, instancabile nel raccontare le storie degli umani, amore, morte e fatti strani, accompagnandosi con un pianoforte che accarezza e percuote le parole». E ancora: «Giacomo è autore, compositore, pianista e cantante noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro. Sulla carta è uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo». Insomma, o ha un io enorme oppure è forte per davvero. Andate a controllare.

Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22





Blues/I romani Jump Aces in concerto al Charity

I Jump Aces sono una nuova formazione romana che suona jump blues e swing e riunisce musicisti molto conosciuti, dal pianista e vocalist Marco Meucci al chitarrista Alessandro Angelucci, al bassista Al Compassi e al batterista Lorenzo Francocci. Offrono un bel mix di blues, boogie, swing e rockabilly.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





DOMENICA 6 GENNAIO





Musica/Tutto George Gershwin con la Big Fat Band

Si chiama “Gershwin and Epiphany” il concerto nel quale la Big Fat Band diretta dal trombonista e bassotubista Massimo Pirone rende omaggio alle composizioni di George Gershwin. I musicisti della band sono in tanti: tre trombe (Mario Caporilli, Matteo Gentile, Paolo Federici), Palmiro Delbrocco al trombone, cinque sassofoni (Gabriele Colarossi, Giorgio Guarini, Stefano Angeloni, Andrea Tardioli, Adriano Piva), la tuba di Fausto Coppa, il pianoforte di Emanuele Croma Rizzo, la chitarra di Francesco Sacchetti, la batteria di Daniele Sambrotta, il contrabbasso di Marco Piersanti, le voci di Vicky Pellegrino, Linda Longo, Milena Cordeschi e Francesco Sofia, più un illustre special guest, il batterista Gegè Munari. La Big Fat Band, per festeggiare il giorno dell'Epifania, eseguirà anche il meglio dei brani natalizi rivisitati in chiave swing con arrangiamenti originali.

Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21





Rock/Riverside Band, buon compleanno Elvis

L’8 gennaio 1935 nasceva Elvis Presley, che dopodomani festeggerebbe i suoi 84 anni, e a fargli gli auguri (ormai è diventata una tradizione) pensa stasera con due giorni di anticipo la Travellin’ Riverside Band con “That’s The Way It Is”, lo show col quale Elvis entusiasmò le grandi platee americane nell’ormai lontano 1970 e che ora ha come sottotitolo “Return to Elvis”. Il vocalist e armonicista Frank Semproni, il tastierista e organista Lucky Gargiulo, il bassista Mick Brill e il batterista Piero Pierantozzi riproporranno il country blues e il rock di quegli anni con brani famosi, da “Runaway” a “Burning Love”, “Kentucky Rain”, “CC Rider” e così via.

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22





© RIPRODUZIONE RISERVATA