IL TOUR

La combriccola del Blasco, per citare la sua canzone, si è messa in movimento. Direzione Milano. Per la precisione San Siro, dove venerdì sera Vasco Rossi inaugurerà la serie di sette date - si esibirà anche l’8, l’11, il 12, il 15, il 19 e il 20 giugno - che lo vedranno radunare nello stadio milanese 420 mila spettatori complessivi. E come sempre quando c’è di mezzo lui il dispiegamento di forze è da kolossal. Prove generali che radunano 30 mila spettatori, come avvenuto domenica sera allo stadio comunale di Bibione, frazione di 2564 abitanti del comune di San Michele al Tagliamento, a Venezia, che lo scorso fine settimana è stata letteralmente presa d’assedio dal popolo del Blasco.



GLI SPECIALI

Collaborazioni curiose, come il numero di Diabolik in lavorazione - dovrebbe uscire a Natale e intitolarsi Colpo grosso a San Siro - in cui Eva Kant prova a rubare al rocker il suo cellulare proprio durante gli show milanesi. E speciali televisivi, come quello che andrà in onda questa sera dalle 21.15 in prima serata su Rai1 e che farà rivivere le immagini dei due concerti che il 72enne rocker di Zocca tenne al Circo Massimo, nel cuore di Roma, nell’estate del 2022. A condurlo, dalla sede Rai di via Asiago, saranno le due voci di Rai Radio2 Gino Castaldo e Ema Stokholma, che interagiranno in studio insieme ad alcuni membri del fan club ufficiale del rocker. Il «miracolo rock di Vasco», lo definisce il regista del film, Pepsy Romanoff, da anni braccio destro del cantautore per quanto riguarda videoclip e documentari, parlando delle due serate che portarono nell’antico stadio romano 140 mila spettatori in tutto.



GLI APPUNTAMENTI

A Roma dovrebbe tornare il prossimo anno, non è chiaro se all’Olimpico o di nuovo al Circo Massimo. Intanto a Milano Vasco si prepara a battere il suo personalissimo record: nel 2019 a San Siro suonò per sei sere, stavolta alza ulteriormente l’asticella. Con quelli di quest’anno salirà a quota 36 il numero di show tenuti dalla rockstar nello stadio milanese a partire da quello, leggendario, del 10 luglio 1990, il primo in assoluto. Motivo per il quale il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, oggi pomeriggio alle 16 durante una cerimonia ospitata dalla Sala Buzzati del Corriere della Sera gli consegnerà la Pergamena della città, mentre venerdì il rocker riceverà un altro riconoscimento dalla Regione Lombardia. Poi, terminati gli impegni istituzionali, suonerà insieme alla sua band la carica rock: «L’anno scorso erano canzoni più intime sui rapporti uomo-donna, quest’anno sarà una scaletta diversa, più sul sociale. Questo è un periodo veramente complicato, molto difficile e siamo tutti preoccupati. Speriamo vada bene», dice dello show. Tra riferimenti alla guerra («Noi siamo contro la guerra, contro ogni guerra», esclama) e riflessioni - in musica - sull’attualità, in scaletta non mancano pezzi come Asilo “republic”, Il mondo che vorrei, Gli spari sopra, C’è chi dice no e l’apocalittica La fine del millennio: «Siamo musicisti. Non cambiamo il mondo. Al massimo lo raccontiamo».



I SUCCESSI

Oltre a San Siro riempirà per quattro sere il San Nicola di Bari, dove si esibirà il 25, 26, 29 e 30 giugno. Il tutto senza un nuovo album (l’ultimo è Siamo qui, uscito nel 2021) e senza un nuovo singolo (la canzone più recente in scaletta è Gli sbagli che fai, uscita lo scorso settembre, colonna sonora della docu-serie Netflix Il Supervissuto): quando hai un repertorio che mette in fila inni intergenerazionali come Siamo solo noi, Vita spericolata, Sally, Bollicine, Rewind e Albachiara per giocare in un campionato a parte nel pop-rock italiano Basta poco (per citare la hit del 2007 che torna in scaletta dopo diciassette anni). Il palco largo quasi novanta metri e alto trenta è dominato da una serie di maxischermi ad alta definizione di forma triangolare con 1.150 corpi illuminanti. E poi un audio da mezzo milione di watt, fiamme e quant’altro. A trasportare il tutto, una carovana di 55 bilici con 320 persone al seguito fra tecnici e maestranze varie: «Siamo qui - dice lui - per portare un po’ di gioia in un mondo così buio».