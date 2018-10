© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il celebre chitarrista brasiliano Toquinho ripercorrerà 50 anni di carriera e di successi in un concerto che si svolgerà a Mola di Bari, il 5 ottobre, nell’ambito della rassegna “Al Gazebo dal Canonico”, che si svolge nella masseria Canonico. Diventato popolarissimo in Italia nel 1969, Toquinho suonò nel disco “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”, realizzato da Sergio Endrigo, Vincius de Moraes e Giuseppe Ungaretti.Indimenticabile la collaborazione con Ennio Morricone nella realizzazione del disco “Per un pugno di samba” di Chico Buarque de Hollanda. La storia del cantautore si è incrociata spesso con quella del nostro Paese, sua seconda patria. Qui si rifugiò fin dagli anni Settanta, ai tempi della sua fuga dalla dittatura militare in Brasile, insieme al suo maestro Chico Buarque de Hollanda. L’Italia ha fin da subito accolto con grande affetto quel ragazzo dal sorriso aperto, anche in virtù di memorabili collaborazioni musicali: l’incontro con Ornella Vanoni e Vinicius de Moraes ha portato all’incisione dell’intramontabile “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”.La consacrazione internazionale per il cantautore arriva nel 1983 con l’album “Acquarello”, che prende il nome dall’omonimo brano, scritto insieme a Maurizio Fabrizio e Guido Morra. Il progetto artistico di Toquinho è un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi nomi con cui ha condiviso tanta musica e tanta poesia. Toquinho, o «Toco» (come amava chiamarlo Vinicius De Moraes), sarà accompagnato da Greta Panettieri (voce), Itaiguara Brandao (chitarra e basso) e Mauricio Zottarelli (batteria).