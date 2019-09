TheGiornalisti contro Tommaso Paradiso: «Ha deciso da solo, non sapevamo nulla»

«Non eravamo a conoscenza della decisione di Tommaso Paradiso». Marco Musella e Marco Primavera, bassista e batterista dei Thegiornalisti, in una nota, tornano sullo scioglimento della band, prendendo le distanze dalle voci di crisi che circolavano da tempo.

«Fino a pochi giorni fa, non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all'improvvisa uscita dai Thegiornalisti‬ - spiegano - Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre - fanno sapere i due musicisti -, avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme».



Paradiso, dunque, avrebbe deciso unilateralmente di dire basta all'esperienza Thegiornalisti e i suoi ormai ex compagni contestano anche le modalità dell'annuncio, attraverso alcune 'storiè su Instagram: «Prendiamo le distanze anche dalle modalità via social con cui la notizia sia stata comunicata e ce ne scusiamo con il nostro pubblico».

