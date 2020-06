Una notte in diretta con Tiziano Ferro a parlare di Jovanotti, Lady Gaga e delle ultime novità

Tiziano Ferro. L'artista italiano sarà ospite su Rai Radio1, questa notte dalle 4 alle 5, nel programma Una notte in compagnia di Tiziano Ferro. O meglio, con la voce di. L'artista italiano sarà ospite su Rai Radio1, questa notte dalle 4 alle 5, nel programma

Sette su sette

condotto da Elisabetta Grande e Gianmaurizio Foderaro.

Il collegamento avverrà dopo il Gr1 delle 4, e per i nottambuli (o i mattinieri) sarà un'occasione per sentire le ultime novità sul cantautore direttamente dalla sua casa di Los Angeles, dove ora vive. Più che un'intervista, sarà una chiacchierata tra amici, durante la quale si parlerà della nuova produzione estiva di Tiziano con Jovanotti, del recente incontro-intervista che il cantante ha realizzato con Lady Gaga, delle conseguenze del Covid nel mondo della musica, e di come saranno organizzati i suoi concerti il prossimo anno. E, ovviamente, del grande amore per la radio. Nel cuore della notte italiana, negli States saranno invece le 19.

