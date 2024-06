Martedì 11 Giugno 2024, 05:15

Come l’iconico Festivalbar. Ma concentrato in quattro sere, anziché spalmato su tutta l’estate. E tutte e quattro ospitate da Roma. La corsa al titolo di tormentone dell’estate 2024 parte questa sera da Piazza del Popolo, con il primo dei quattro appuntamenti - tutti a ingresso gratuito - del Tim Summer Hits 2024, che da oggi a venerdì vedranno sfilare ogni sera sul palco della kermesse i protagonisti delle classifiche. Non è una competizione, sia chiaro: al Tim Summer Hits 2024, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu (i quattro appuntamenti rivivranno su Rai1 - e in contemporanea su Rai Radio2 - per altrettante prime serate in programma il 28 giugno, il 7, il 12 e il 19 luglio, oltre a una puntata con il “meglio” della stagione, il 26 luglio), ci sarà spazio davvero per tutti. Come se il festival fosse una sorta di anteprima della gara che si combatterà a suon di casse dritte, ritmi latini e ritornelli martellanti fino a settembre, quando poi arriverà il momento di tirare le somme e incoronare il re o la regina della stagione.

LA SCALETTA

Questa sera - appuntamento alle ore 20 - si partirà subito con Tananai e Annalisa e la loro Storie brevi, i Kolors con Karma, Emma con Femme fatale, Baby K con Fino al blackout, Ana Mena e Dargen D’Amico con Cinema spento. Attesa per Antonello Venditti, che canterà davanti alla folla di Piazza del Popolo il classico Notte prima degli esami (il cantautore romano festeggerà il quarantennale della canzone, inno dei maturandi da quattro generazioni a questa parte, il 18, 19 e 21 giugno alle Terme di Caracalla). Ma ci saranno anche Gianna Nannini, Geolier, Arisa, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Olly e Jvli, Il Tre, Matteo Paolillo, Petit e Rhove. Domani toccherà di nuovo a Tananai e Annalisa, ma anche a Tony Effe e Gaia (la loro Sesso e samba è tra le più cantate e ballate del momento), Alessandra Amoroso e BigMama, Alfa, Articolo 31, Bnkr44, Clara, Coma Cose, Loredana Bertè e Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Mahmood, Massimo Pericolo, Michele Bravi, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade e Tommaso Paradiso.

«Riuscire a portare in Piazza del Popolo tutti questi artisti per quattro serate gratuite per noi è motivo di orgoglio», dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, annunciando che per le serate lungo il corso del Tevere da Ponte Regina Margherita a Ponte Sant’Angelo nove piattaforme galleggianti saranno la base di lancio per giochi pirotecnici che illumineranno il cielo della Capitale sulle note dei successi dei Queen, degli U2 e dei Coldplay («Non faranno rumore e non spaventeranno gli animali»), sottolinea: «Sfidiamo i luoghi comuni che per tanti anni hanno segnato questa città: Roma è una città viva. Abbiamo organizzato una grande festa, abbattendo le barriere economiche e sociali potendo vedere i più grandi artisti del momento sul palco senza dover pagare il biglietto, per festeggiare con tutta la città l’arrivo dell’estate». Giovedì torneranno Tony Effe e Gaia, Mahmood, Alessandra Amoroso e BigMama, oltre ad Achille Lauro, la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Fedez e Emis Killa, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, i Pooh e Rose Villain.

IL GRAN FINALE

Venerdì grande chiusura con Emma, i Ricchi e Poveri, i Boomdabash, Orietta Berti, Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino, Umberto Tozzi, Benji & Fede, Irama, Anna, Olly e Jvli, Michele Bravi, Aiello, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, La Sad, Mr. Rain, Piero Pelù, i Santi Francesi e la vincitrice di Amici Sarah.