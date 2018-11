Thirty Seconds To Mars al Rock in Roma il 3 luglio: la band di Jared Leto è il primo grande nome del festival

Sono i Thirty Seconds To Mars il primo grande nome dell'edizione 2019 del festival Rock in Roma. Il gruppo di Jared Leto si esibirà nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica il 3 luglio, per un evento realizzato in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma. I biglietti saranno in vendita da domani, 22 novembre, a partire dalle ore 10.



La band sarà poi il 4 luglio a Padova, al Gran Teatro Geox (Arena Live), il 6 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e il 7 a Barolo, al Collisioni Festival. L'ultimo album dei Thirty Seconds To Mars s'intitola "America", da cui sono stati estratti i singoli "Walk on Water", "Dangerous Night" e "Rescue Me". © RIPRODUZIONE RISERVATA