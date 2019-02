Thibaudet al piano, Mikko Franck sul podio per l'omaggio a Ravel

Dopo l’omaggio a Sibelius insieme alla violoncellista Sol Gabetta all’inizio di stagione, Mikko Franck, direttore ospite principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, torna per nuovo appuntamento della Stagione Sinfonica. Giovedì 7 febbraio (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 19.30 repliche venerdì 8 ore 20.30 e sabato 9 ore 18), il direttore finlandese salirà suò podio ceciliano affiancato dal pianista francese Jean-Yves Thibaudet per l’esecuzione del Concerto in sol di Maurice Ravel.



Lieve, scorrevole, ma nello stesso vivace nella frenesia del Presto finale, il Concerto in sol è caratterizzato dalla complicità tra strumento solista e l’orchestra tipico dei concerti di Mozart. Il programma prosegue con le tre cantate giovanili composte da Ravel per il Prix de Rome: La Nuit, L’Aurore et Tout est lumière interpretate dal soprano Donika Mataj artista del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal tenore Murat Can Güven allievo di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.



In chiusura di serata la Sinfonia in re del belga César Franck, uno dei capolavori del sinfonismo del secondo Ottocento. Composta tra il 1886 e il 1888 può essere considerata il più importante apporto al genere sinfonico in una tradizione – quella francese – che storicamente aveva avuto una produzione più corposa soprattutto nella musica teatrale. Inizialmente poco apprezzata da pubblico e critica, la Sinfonia di Franck spiazzò soprattutto per l’originalità dell’approccio alla struttura formale viennese riproposta in soli tre movimenti e per l’utilizzo ciclico del tema principale che torna più volte variato.



Per oltre tre decenni, Jean-Yves Thibaudet si è esibito in tutto il mondo, ha registrato più di 50 album e si è fatto una reputazione come uno dei pianisti più raffinati di oggi. Suona un repertorio solista, da camera e orchestrale, da Beethoven a Liszt, Grieg e Saint-Saëns; a Khachaturian e Gershwin e ai compositori contemporanei Qigang Chen e James MacMillan.



Fin dall'inizio della sua carriera, si dilettava di musica oltre il repertorio standard, dal jazz all'opera. Insieme alla Colburn School Jean-Yves Thibaudet ha avviato un programma di erogazione di borse di studio per fornire aiuto agli studenti della Music Academy. La sua passione per l'educazione e la promozione dei giovani talenti musicali si estende al suo tour con la Gustav Mahler Youth Orchestra, suonando il Concerto per pianoforte di Gershwin in Fae la Turangalîla-Symphonie di Messiaen insieme in molte delle grandi sale da concerto d'Europa, tra cui il Concertgebouw, la nuova Elbphilharmonie, e il Teatro alla Scala.



Il catalogo discografico di Thibaudet include oltre 50 album, ha ricevuto due nomination al Grammy, il Preis der Deutschen Schallplattenkritik, il Diapason d'Or, il Choc du Monde de la Musique, l'Edison Prize, oltre a premi Gramophone. Le sue registrazioni includono gli album di jazz Reflections on Duke: Jean-Yves Thibaudet suona la musica di Duke Ellington e Conversations With Bill Evans.

© RIPRODUZIONE RISERVATA