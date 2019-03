The Struts arrivano in Italia: la band sarà a Roma il 26 maggio

Il gruppo rock inglese The Struts torna in Italia, dopo il sold out ai Magazzini Generali di Milano, con due concerti: il 25 maggio al Vox Club di Nonantola (Modena), il 26 all'Orion di Ciampino (Roma). Composta da Luke Spiller (voce), Adam Slack (chitarra), Jed Elliott (basso) e Gethin Davies (batteria), la band è stata opening act di Rolling Stones, The Who e Gun's'Roses ed è stata scelta dai Motley Crue come supporter dei loro ultimi concerti.



Dave Grohl l'ha definita "la miglior band di apertura" che i Foo Fighters abbiano mai avuto. Dopo l'album di debutto "Everybody wants" nel 2016, The Struts hanno pubblicato "Young&Dangerous", che li ha consolidati come una delle migliori band contemporanee. «Una delle cose che desideriamo fare con la nostra musica - dice Spiller - è ispirare le nuove generazioni ad imbracciare nuovamente una chitarra. Viviamo in un'epoca in cui l'hip hop e la musica dance predominano ed è una bella cosa, ma desideriamo ricordare a tutti che esiste anche altro».

